Блок № 1 солнечной тепловой установки компании Shanghai Electric в Дубае подключен к энергосистеме

Это крупнейший в мире проект солнечной тепловой энергетики с точки зрения установленной мощности, размера инвестиций и запасов тепла в расплавленной соли

ШАНХАЙ, 30 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- 29 ноября (по дубайскому времени) блок № 1 солнечной тепловой электростанции мощностью 700 МВт и солнечной электростанции на фотоэлектрических элементах мощностью 250 МВт компании Shanghai Electric в Дубае успешно перешел на производство электроэнергии с подключением к энергосистеме, что стало важной вехой на пути к выходу компании на рынок возобновляемых источников энергии. Этот блок уже обеспечивает высочайшие технические параметры и надежную работу как основного, так и вспомогательного оборудования, впервые поставляя экологически чистую солнечную тепловую энергию местным населенным пунктам.

Solar Thermal Trough Unit No. 1 Solar Thermal Trough Unit No. 1 in Dubai Connected to the Grid

Данный проект, подрядчиком которого является компания Shanghai Electric Group, стал четвертой фазой строительства солнечной тепловой и фотоэлектрической электростанции, разработанной Управлением по вопросам электроэнергетики и водоснабжения Дубая в Солнечном парке им. Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума. Подключение блока к электросети знаменует собой достижение одной из ключевых целей плана глобализации компании Shanghai Electric. Этот проект, включающий строительство самой высокой в мире башни для концентрации солнечной энергии и использование технологий выработки солнечной тепловой энергии с использованием цилиндрического коллектора, позволяет преодолеть ограничения, связанные с тем, что обычные фотоэлектрические электростанции не могут вырабатывать электроэнергию в ночное время. Это делает его экспериментальной моделью в рамках инициативы китайского правительства «Один пояс, один путь» и усилий по достижению глобальной углеродной нейтральности.

Фотоэлектрические модули мощностью 250 МВт рассредоточены в неиспользуемых местах для максимального использования участка, а солнечная тепловая установка мощностью 700 МВт состоит из трех цилиндрических коллекторов мощностью 200 МВт и солнечной башни мощностью 100 МВт. Это крупнейший в мире проект автономной солнечной фотоэлектрической станции площадью 44 квадратных километра. Это равно по площади чуть более 6000 стандартных футбольных полей или 100 площадей Тяньаньмэнь. В проекте используется около 560 000 тонн расплавленной соли и 70 000 гелиостатов площадью около 25 квадратных метров каждый. Объем земляных работ, необходимых для выравнивания участка в пустыне, составил около 40 миллионов кубометров. Это равно по объему 41 «Водному кубу» (национальный центр водных видов спорта в Олимпийском парке Пекина) или количеству песка и гравия, использованному для строительства двух искусственных островов, поддерживающих мост Гонконг-Чжухай-Макао. Объект, высота которого составляет 262 метра, является самой высокой в мире башенной солнечной тепловой установкой. Кроме того, он является крупнейшим в мире коммерчески используемым солнечным коллектором с технологией открытия щелей с пролетом 8,2 метра. Работа установки заменяет сжигание 2 миллионов тонн стандартного угля в год. Все эти факторы в совокупности делают этот проект солнечной тепловой энергетики крупнейшим в мире с точки зрения установленной мощности, размера инвестиций и запасов тепла в расплавленной соли.

Его расположение посреди пустыни, где дневные температуры могут подниматься почти до 50°C, в сочетании с последствиями пандемии, среди прочих факторов, привело к тому, что проект столкнулся с рядом трудностей во время строительства, включая рост расходов по всем направлениям (с наиболее резким ростом расходов на сырье), задержки в доставке, проблемы с цепочкой поставок при изготовлении оборудования и острую нехватку рабочей силы. Приняв творческие решения и будучи тщательно подготовленным, проектный отдел преодолел ряд технических проблем для достижения этой вехи.

Энергия, аккумулированная в цилиндрических блоках и в башенном блоке, после запуска всех модулей сможет обеспечивать бесперебойное электропитание в течение максимум 13,5 часов в ночное время и 15 часов в периоды неблагоприятных погодных условий. По завершении всего проекта Дубай значительно приблизится к достижению целей своей Стратегии чистой энергетики до 2050 года, которая заключается в обеспечении экологически чистой энергией 320 000 местных семей и сокращении выбросов углекислого газа на 1,6 млн тонн в год.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1957860/Solar_Thermal_Trough_Unit_No__1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1957861/Solar_Thermal_Trough_Unit_No__1_in_Dubai_Connected_to_the_Grid.jpg

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SOURCE Shanghai Electric