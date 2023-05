Le QxHSM™ de Crypto4A révolutionne définitivement le module de sécurité matériel

OTTAWA, Ontario, 31 mai 2023 /PRNewswire/ -- Crypto4A Technologies Inc. (Crypto4A), une société canadienne, a annoncé aujourd'hui le lancement du QxHSM™ : un module de sécurité matériel (HSM) de cinquième génération, le premier du secteur, dans un facteur de forme de lame modulaire révolutionnaire qui offre des efficacités opérationnelles et un coût total de possession plus faible. Le QxHSM™ offre l'agilité, la mobilité et l'évolutivité cryptographiques à sécurité quantique nécessaires pour suivre les progrès rapides de la technologie, garantit une véritable propriété du matériel cryptographique sans verrouillage du fournisseur et prend en charge des architectures de déploiement flexibles à l'échelle du cloud tout en s'adaptant à l'évolution des marchés, des normes et des exigences.

« Le QxHSM incarne notre philosophie d'agilité par conception. Nous ne nous contentons pas d'aborder l'agilité cryptographique, nous révolutionnons le concept d'agilité dans les modules de sécurité matériels et leurs rôles dans le paysage numérique d'aujourd'hui. Notre facteur de forme révolutionnaire permet différents modèles de déploiement, offrant une évolutivité agile du système en termes de temps et d'espace », a déclaré Bruno Couillard, cofondateur et PDG de Crypto4A. « Grâce à notre architecture hautement optimisée et agile, le QxHSM™ assure une posture de sécurité cryptographique à sécurité quantique à jour et opportune tout au long de sa durée de vie. Nous croyons fermement que le QxHSM™ redéfinira à jamais l'espace des modules de sécurité matériels. »

« Crypto4A a annoncé le lancement du QxHSM, un module de sécurité matériel servi dans un facteur de forme de lame, conçu spécifiquement pour le déploiement de l'infrastructure de serveur. Moins complexe à déployer que les cartes PCIe et moins coûteux que les appareils réseau à part entière, un serveur lame est à la fois très modulaire et facile à gérer d'un point de vue opérationnel », a expliqué Michela Menting, directrice de recherche principale chez ABI Research. « La meilleure technologie au monde n'a qu'une portée limitée et risque de rester l'apanage d'un petit nombre de personnes bien informées s'il n'y a pas d'amélioration significative d'un point de vue opérationnel. En rendant le matériel plus accessible et plus utilisable, les fabricants peuvent ouvrir la technologie à un marché plus vaste, de la même manière que l'offre de services. Le marché des modules de sécurité matériels est certainement prêt à connaître d'autres changements transformateurs, et une innovation hautement compétitive, dans les années à venir. »

Le module lame QxHSM™ est un module de sécurité matérielle entièrement connecté au réseau dans un encombrement réduit qui peut être déployé dans un boîtier de bureau à module unique pour les petits déploiements (tels que les applications racine hors ligne), un boîtier de serveur lame 1U à trois modules, jusqu'à un boîtier de serveur lame 3U à haute densité à dix modules pour les déploiements dans les centres de données et les clouds. Plusieurs modules lames et boîtiers peuvent être combinés pour un regroupement à l'échelle mondiale hautement distribué. Le QxHSM™ permet une densité de rack plus élevée avec un gain d'espace de plus de 60 % par rapport aux modules de sécurité matériels traditionnels attachés au réseau, ce qui entraîne une réduction des coûts opérationnels et une utilisation optimisée de l'infrastructure des centres de données.

Le QxHSM de Crypto4A est disponible dès aujourd'hui pour les partenaires d'accès anticipé et sera disponible au public au premier trimestre 2024. Les caractéristiques techniques et les capacités sont disponibles pour les clients en accès anticipé.

Crypto4A Technologies Inc. est une société canadienne de technologie de cybersécurité qui fournit des modules de sécurité matériels (HSM), des plateformes de sécurité matérielles (HSP) et des solutions de migration PQC à la pointe de l'industrie, crypto-agiles à sécurité quantique de cinquième génération. Ses produits et ses solutions offrent des capacités de traitement pour la cryptographie classique et quantique intégrée et non verrouillée. Crypto4A offre l'agilité cryptographique, la mobilité et l'évolutivité exigées par les entreprises et les agences gouvernementales pour sécuriser leurs actifs et infrastructures numériques tout en s'adaptant à l'évolution des marchés, des normes et des exigences.

