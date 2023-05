QxHSM™ von Crypto4A revolutioniert für immer das Hardware-Sicherheitsmodul.

OTTAWA, Ontario, 31. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Crypto4A Technologies Inc. (Crypto4A), ein kanadisches Unternehmen, kündigte heute QxHSM™ an: ein branchenweit erstes Hardware-Sicherheitsmodul (HSM) der fünften Generation in einem revolutionären modularen Blade-Formfaktor, der Betriebseffizienz und niedrigere Gesamtbetriebskosten bietet. QxHSM™ bietet die quantensichere kryptografische Agility, Mobilität und Skalierbarkeit, die erforderlich sind, um mit den schnellen Fortschritten in der Technologie Schritt zu halten, gewährleistet ein echtes Eigentum an kryptografischem Material ohne Anbieterbindung und unterstützt flexible Bereitstellungsarchitekturen im Cloud-Maßstab bei gleichzeitiger Anpassung an sich ändernde Märkte, Standards und Anforderungen.

QxHSM™ Crypto4A Logo

„Das QxHSM™ symbolisiert unsere Philosophie ‚Agility-by-Design'. Wir gehen über die reine kryptografische Agility hinaus und revolutionieren das Konzept von Agility in HSMs und ihre Rolle in der heutigen digitalen Landschaft. Unser bahnbrechender Formfaktor ermöglicht verschiedene Bereitstellungsmodelle und bietet eine agile Systemskalierbarkeit in Bezug auf Zeit und Raum", so Bruno Couillard, Mitbegründer und CEO von Crypto4A. „Dank unserer hochoptimierten und agilen Architektur gewährleistet das QxHSM™ eine aktuelle und zeitnahe quantensichere kryptografische Sicherheitslage während ihrer gesamten Lebensdauer. Wir sind fest davon überzeugt, dass QxHSM™ den HSM-Bereich für immer neu definieren wird."

„Crypto4A hat die Markteinführung des QxHSM bekanntgegeben, eines HSM, das in einem Blade-Formfaktor eingesetzt wurde, der speziell für den Einsatz in der Server-Infrastruktur entwickelt wurde. Ein Blade-Server ist weniger komplex als PCIe-Karten und kostengünstiger als vollwertige netzwerkgebundene Geräte. Er ist sowohl hochmodular als auch aus betrieblicher Sicht leicht zu handhaben", erklärte Michela Menting, Senior Research Director bei ABI Research. „Selbst die beste Technologie der Welt kann an ihre Grenzen stoßen, und Risiken bleiben das Vorrecht der wenigen Sachkundigen, wenn es aus betrieblicher Sicht keine signifikante Verbesserung gibt. Indem die Hardware zugänglicher und benutzerfreundlicher gestaltet wird, können Hersteller die Technologie für einen größeren adressierbaren Markt auf die gleiche Art und Weise öffnen, wie es die Servicegelegenheiten bewirken. Der HSM-Markt ist sicher auf einige weitere transformative Veränderungen und stark wettbewerbsfähige Innovationen in den kommenden Jahren vorbereitet."

Das QxHSM™-Blade-Modul ist ein voll funktionsfähiges, netzwerkgebundenes HSM mit reduziertem Platzbedarf, das in einem einzigen Modul-PC-Gehäuse für kleinere Bereitstellungen (wie Offline-Root-Anwendungen), einem 1U-Blade-Server-Gehäuse mit drei Modulen bis hin zu einem hochdichten 3U-Blade-Server-Gehäuse mit 10 Modulen für Rechenzentren- und Cloud-Bereitstellungen eingesetzt werden kann. Mehrere Blade-Module und Gehäuse können zwecks Clustering in einem stark verteilten globalen Maßstab kombiniert werden. Das QxHSM™ ermöglicht eine höhere Rackdichte mit mehr als 60 % Platzeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen, netzwerkgebundenen HSMs, was zu geringeren Betriebskosten und einer optimierten Nutzung der Rechenzentrumsinfrastruktur führt.

Verfügbarkeit

Das QxHSM™ von Crypto4A steht ab heute Partnern mit Frühzugriff zur Verfügung und ist ab dem ersten Quartal 2024 allgemein verfügbar. Technische Spezifikationen und Funktionen stehen Kunden mit Frühzugriff zur Verfügung.

Informationen zu Crypto4A

Crypto4A Technologies Inc. ist ein kanadischesUnternehmen für Cybersicherheitstechnologie, das branchenführende, quantensichere kryptoagile Hardware-Sicherheitsmodule (HSM), Hardware-Sicherheitsplattformen (HSP) und PQC Migration Solutions der fünften Generation anbietet. Seine Produkte und Lösungen bieten Verarbeitungsfunktionen für klassische und quantensichere Kryptografie, die integriert statt verschraubt ist. Crypto4A ermöglicht die kryptografische Agility Mobilität und Skalierbarkeit, die von Unternehmen und Regierungsbehörden verlangt wird, um ihre digitalen Vermögenswerte und Infrastruktur bei gleichzeitiger Anpassung an sich ändernde Märkte, Standards und Anforderungen zu sichern.

