Le rapport BitePRO fait état de ventes record de vêtements anti-morsures en raison de l'augmentation de la violence dans les écoles

Le rapport de 2019 de l'American National Center for Education Statistics estime à 962 300 le nombre de violences.

Selon la publication en ligne « Schools Week », les agressions dans les établissements scolaires au Royaume-Uni ont augmenté de 72 % en quatre ans, jusqu'en 2019.

En octobre 2019, une enseignante dans une école publique australienne a été mordue à plusieurs reprises par un de ses élèves. Elle a déclaré : « J'ai été mordue sur les bras, sur le ventre et sur la jambe. C'était le premier jour ».

Rachel Riding, consultante senior de BitePRO, déclare : « Dans le cadre de notre propre enquête internationale récente , 95 % des participants ont confirmé qu'ils avaient déjà eu à faire face à des morsures, des griffures ou des pincements sur leur lieu de travail, et 89 % avaient personnellement subi ce type de blessure dans le cadre de leur fonction. »

Robert Kaiser, PDG de BitePRO, commente : « Les personnes chargées de la santé et de la sécurité des professionnels de l'éducation ont l'obligation juridique, par le biais des processus d'évaluation des risques, d'examiner les dangers sur le lieu de travail, d'identifier ceux qui sont à risque et de prendre des mesures pour contrôler ces risques. »

« Nous en savons beaucoup sur le phénomène de la violence à l'école et sur les blessures qui en résultent pour les enseignants. Nous comprenons également que des vêtements de protection confortables, prévenant les morsures humaines ou d'autres blessures, sont un moyen efficace d'atténuer ce risque. »

Plusieurs autres rapports ont conclu que trop d'enseignants ont vu leur carrière s'arrêter prématurément et leur vie ruinée à la suite de violences sur leur lieu de travail causant d'importantes blessures physiques et psychologiques à long terme, notamment le stress, l'anxiété et la dépression.

La société britannique BitePRO affirme que 83 % des participants à son enquête ont confirmé que le nombre de blessures avait diminué depuis qu'ils portaient des vêtements anti-morsures .

À propos de BitePRO

BitePRO est une entreprise internationale spécialisée dans la conception et la fourniture de protège-bras et de vêtements anti-morsures, offrant une protection contre les morsures humaines. Réseaux sociaux : Facebook , LinkedIn et Instagram .

