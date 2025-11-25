Le rapport Catalyx révèle des goulets d'étranglement persistants dans la production dans le secteur des sciences de la vie

Malgré la promotion des technologies numériques, près des deux tiers des entreprises pharmaceutiques et de dispositifs médicaux s'appuient encore sur des processus manuels pour les changements critiques sur les lignes de production

NEWTOWN, Pa., 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Un nouveau rapport industriel révèle que les entreprises du secteur des sciences de la vie sont confrontées à un fossé important entre la promotion des technologies numériques et la réalité de la fabrication, près des deux tiers (63 %) continuant à s'appuyer sur des processus papier pour les changements critiques sur les lignes de production.

2025 Life Sciences Line Clearance Benchmark Report

Le rapport 2025 Life Sciences Line Clearance Benchmark (Rapport de référence sur la libération de ligne dans le domaine des sciences de la vie 2025) de Catalyx, leader dans l'intégration de systèmes d'automatisation et de vision pour les industries hautement réglementées, a révélé que la plupart des entreprises pharmaceutiques, d'appareils médicaux et de développement de contrats continuent d'utiliser des méthodes manuelles traditionnelles pour les opérations de changements sur les lignes de production, malgré les preuves de plus en plus nombreuses de leur inefficacité opérationnelle.

« La pression constante pour maintenir la qualité, respecter les normes réglementaires et obtenir de bons résultats est énorme. Cette étude souligne le potentiel que les systèmes numériques et basés sur l'IA peuvent jouer pour transformer la libération de ligne d'un obstacle en un catalyseur de l'excellence opérationnelle », a déclaré Mario L. Rocci, Jr, président-directeur général de Catalyx.

Les défaillances de la libération de ligne persistent

La libération de ligne, un processus d'assurance qualité essentiel qui garantit que l'équipement de production est correctement nettoyé et configuré entre les différentes séries de produits afin d'éviter la contamination croisée, reste un goulet d'étranglement majeur dans la fabrication. Selon l'étude de Catalyx, 70 % des organisations ont connu au moins une défaillance de libération au cours des 12 derniers mois. 30 % ont signalé six échecs ou plus. Ces taux restent inchangés par rapport à 2023, date à laquelle Catalyx a lancé sa recherche sur la libération de ligne, ce qui suggère que le secteur n'a guère progressé dans la résolution de ces problèmes.

Les pilotes numériques échouent à se déployer à grande échelle

Alors que près de la moitié des répondants ont piloté de nouvelles technologies de libération de ligne en 2023, la mise en œuvre effective reste limitée. En 2025, seuls 11 % des répondants à l'étude de Catalyx ont numérisé les composants clés du système. Par ailleurs, 26 % ont déclaré utiliser des approches hybrides combinant des méthodes manuelles et des outils numériques de base. Cependant, les listes de contrôle traditionnelles sur papier et les inspections manuelles restent l'approche dominante dans le secteur.

La pression opérationnelle augmente

L'impact opérationnel de l'exécution manuelle de la libération de ligne est considérable. Les participants à l'étude ont indiqué que les changements de ligne de production simples prenaient en moyenne de 30 minutes à deux heures, tandis que les changements complexes pouvaient souvent durer plus de quatre heures. Quatre personnes interrogées sur cinq ont désigné l'erreur humaine, les problèmes de réglage des équipements et les articles manqués comme les principales causes des perturbations et des retards de fabrication.

L'évolution de la réglementation crée un sentiment d'urgence

Les régulateurs et les chefs d'entreprise travaillent ensemble à l'élaboration d'un cadre réglementaire approprié pour l'utilisation des technologies basées sur l'IA. À mesure que ces initiatives avancent, il apparaît que les méthodes classiques de libération de ligne devront être adaptées afin de répondre aux attentes futures en matière de contrôle, de transparence et de gestion des données.

Dave Taylor, responsable produit chez Catalyx et expert en libération de ligne, a déclaré : « Une fois que ce cadre sera finalisé, la numérisation deviendra une exigence réglementaire visant à améliorer la qualité. Les organisations qui privilégient les solutions numériques augmentent non seulement leur efficacité, elles se préparent à un avenir dans lequel les régulateurs attendent une plus grande transparence, une plus grande intégrité des données et des résultats explicables. »

À propos de l'étude

Catalyx a réalisé sa deuxième enquête de référence sur la libération de ligne à l'échelle du secteur à l'été 2025, en s'appuyant sur un groupe de plus de 20 000 professionnels dans le monde entier, dans le prolongement de l'étude inaugurale de 2023. L'étude fournit la vision la plus complète des pratiques et des tendances actuelles en matière de libération de ligne dans le secteur des sciences de la vie à l'échelle mondiale. Pour lire le rapport complet, rendez-vous sur le site Web suivant : https://www.catalyx.ai/about-us/white-papers/2025-line-clearance-benchmark-report

À propos de Catalyx

Catalyx est spécialisé dans l'optimisation des opérations pour les sciences de la vie et d'autres secteurs hautement réglementés. Forte de plus de 30 ans d'expérience, l'entreprise dispose d'une équipe mondiale de plus de 550 ingénieurs et spécialistes de la technologie. Catalyx a réalisé plus de 3 000 projets dans le secteur des sciences de la vie, en fournissant des services d'automatisation, de vision industrielle et des services professionnels qui favorisent l'efficacité opérationnelle, garantissent la conformité et améliorent les performances et la sécurité. Pour plus d'informations sur Catalyx, consultez le site www.catalyx.ai.

Contact avec les médias

Rachel O'Sullivan

Responsable mondiale du marketing

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2830076/Catalyx_2025_Life_Sciences_Line_Clearance_Benchmark_Report.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2830075/Catalyx_Primary_RGB_Logo.jpg