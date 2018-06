Le rapport de la World Trade Centers Association identifie les facteurs clés permettant aux villes d'agir en tant que centres de stabilité et de croissance économique dans un contexte de changement de politique

Selon l'étude, 71 % des membres de la WTCA interrogés pensent qu'une perturbation significative du commerce et de l'investissement est susceptible de se produire cette année en raison du gel des investissements issu du contexte d'incertitude économique mondiale. Des conclusions clés supplémentaires comprennent :

Les « surperformers » urbains créent des villes sans frontières : Les partenariats stratégiques entre les parties prenantes mondiales et locales sont le facteur déterminant pour les villes qui se font concurrence pour l'investissement direct étranger (IDE) et qui cherchent à élargir l'accès des entreprises locales à de nouveaux marchés. En moyenne, les villes comptant un membre de la WTCA attirent des IDE par habitant deux fois plus rapidement que leur pays et exportent des biens 1,55 fois plus que le niveau national, par habitant. Ces destinations florissantes d'IDE sont également des moteurs de création d'emplois, chaque milliard USD d'IDE annuel étant associé à une augmentation de 1,5 pour cent de la main-d'œuvre.

Une infrastructure matérielle, une main-d'œuvre qualifiée et la connectivité numérique constituent des éléments de base qui différencient et renforcent la compétitivité relative des villes. Pour 1000 passagers transitant par un aéroport, on peut s'attendre à une augmentation de 7,3 millions USD du PIB local et à une augmentation de 30 000 USD des entrées d'IDE. De plus, l'ajout unique de 1000 personnes ayant fait des études supérieures à la population d'une ville est associé à une augmentation de 381 000 USD des entrées d'IDE. Parmi les villes ayant un taux de pénétration d'Internet inférieur à la moyenne (moins de 54,5 %), chaque augmentation de 10 points de pourcentage de pénétration d'Internet dans les ménages était associée à une accélération de la croissance du PIB de plus d'un demi-point. Les petites sociétés sont de grandes entreprises : Les PME stimulent la croissance locale et l'emploi. Elles comptent 50 à 60 % de la valeur ajoutée et 70 % des emplois dans les pays de l'OCDE. Néanmoins, la part des PME engagées dans le commerce international est généralement inférieure à 10 %. Cela souligne l'importance des services de soutien liés au commerce (comme ceux offerts par les membres de la WTCA) qui servent à libérer le potentiel des PME et les transforment en un moteur de force économique pour les villes.

« Ces résultats montrent que nos membres de la WTCA sont à l'écoute de leurs économies locales, mais ils peuvent aussi donner des perspectives à propos des problèmes qui touchent les plus grandes communautés commerciales et d'investissement », a déclaré Scott Ferguson, directeur général de la WTCA. « En s'appuyant sur notre réseau mondial, les membres aident à intégrer leurs villes sur le marché international. Cela peut avoir un effet positif sur la solidité et la résilience de l'économie en attirant des investissements directs étrangers, en augmentant les exportations et en créant des emplois. »

Les résultats du rapport complet peuvent être téléchargés sur www.WTCAReports.org.

À propos du rapport 2018 sur le commerce et l'investissement de la WTCA

Cette étude, réalisée en partenariat avec la World Trade Centers Association (WTCA), est le fruit d'une analyse de données originales de ville1 ainsi que de sondages et d'entretiens avec des membres de la WTCA à travers le monde. Les villes comptant un membre de la WTCA représentent plus de 26,7 billions USD, soit plus de 35 % du PIB mondial2 et abritent près d'un milliard de personnes. Cette analyse, qui recueillent des informations sur ce réseau mondial unique de World Trade Centers (WTC, centre de commerce international) dans plus de 300 villes et près de 100 pays, cherche à faire la lumière sur la manière dont les tendances économiques mondiales façonnent le commerce et l'investissement au niveau local et sur les moyens novateurs utilisés par les villes et les WTC pour naviguer dans cette « nouvelle normalité » en construisant des connexions mondiales pour stimuler la croissance locale.

À propos de la World Trade Centers Association

La World Trade Centers Association (WTCA) est un réseau de plus de 300 entreprises et organisations fortement connectées et mutuellement bénéfiques dans près de 100 pays. Propriétaire des marques de commerce « World Trade Center » et « WTC », la WTCA concède à ses membres des droits exclusifs sur ces marques sous forme de licence afin qu'ils puissent les apposer à leurs propriétés, leurs installations et leurs services commerciaux d'exception indépendants. L'objectif de la WTCA, qui offre à ses membres un solide portefeuille d'évènements, de programmes et de ressources, est d'aider les économies locales à prospérer en encourageant et en facilitant le commerce et l'investissement dans le monde grâce à l'engagement de ses membres. Pour en savoir plus, visiter le site : www.wtca.org.

1 Les données urbaines pour les villes de la WTCA comprennent le PIB, les entrées d'IDE, les exportations, l'emploi, les citoyens étrangers, le trafic aéroportuaire, la connectivité mobile et l'éducation. Les entrées d'IDE représentent des IDE complètement nouveaux et n'incluent pas les fusions et acquisitions, car ces données ne sont pas suivies et communiquées de manière cohérente.

2 Le PIB concerne 225 villes pour lesquelles des données étaient disponibles.

