Relatório da World Trade Centers Association identifica propulsores essenciais que capacitam as cidades para atuar como centros de estabilidade econômica e crescimento em meio a políticas instáveis

De acordo com o estudo, 71% das afiliadas da WTCA pesquisadas acreditam que uma disrupção significativa em comércio exterior e investimento irá provavelmente ocorrer neste ano, com investimentos adiados, em meio à incerteza econômica global. Outras conclusões essenciais incluem:

Executores urbanos de alto desempenho criam cidades sem fronteiras: parcerias estratégicas entre grupos de interesse globais e locais são fatores habilitadores fundamentais para as cidades que competem por Investimento Estrangeiro Direto (IED) e buscam expandir o acesso de empresas locais a novos mercados. Cidades com afiliadas da WTCA atraem, em média, IED per capita a uma taxa duas vezes maior do que a do país e exportam bens a uma taxa 1,55 vezes maior do que o nível nacional, per capita . Esses prósperos destinos de IED também são máquinas de criação de empregos, com cada 1 bilhão em IED anual sendo associado a participação da força de trabalho 1,5% maior.

Aviões, cérebros e conectividade: infraestrutura sólida, força de trabalho qualificada e conectividade digital constituem os elementos básicos essenciais que diferenciam e fortalecem a competitividade relativa das cidades. Para cada 1.000 passageiros que transitam pelos aeroportos, pode-se esperar um aumento de US$ 7,3 milhões do PIB local e um aumento de US$ 30 mil em ingressos de IED. Além disso, acrescentar apenas 1.000 pessoas com educação superior à população de uma cidade representa um aumento de US$ 381 mil em ingressos de IED. Entre as cidades com penetração da internet abaixo da média (menos de 54,5%), cada aumento de 10 pontos percentuais em penetração da internet nas residências foi associado à aceleração do crescimento do PIB em mais de metade de um ponto percentual.

Pequenas empresas são grandes negócios: as PMEs impulsionam o crescimento local e o emprego, constituindo de 50% a 60% do valor agregado e 70% dos empregos na OCDE. Ainda assim, a participação das PMEs empenhadas em comércio internacional é, tipicamente, menor que 10%, realçando a importância de serviços de apoio ao comércio exterior – como os que são oferecidos às afiliadas da WTCA – para liberar seu potencial e torná-las uma força econômica multiplicadora para as cidades.

"Essas constatações mostram que as afiliadas da WTCA se mantêm familiarizadas com as economias locais e também podem oferecer ótimas percepções sobre as questões que impactam as comunidades maiores de comércio exterior e investimentos", disse o presidente-executivo da WTCA, Scott Ferguson. "Ao alavancar nossa rede global, as afiliadas ajudam a integrar suas cidades de domicílio no mercado internacional, o que pode gerar um profundo efeito positivo na força e resiliência da economia, por atrair investimentos estrangeiros diretos, aumentar as exportações e gerar empregos".

Os resultados do relatório completo estão disponíveis para download em www.WTCAReports.org.

Sobre o Relatório de Comércio e Investimento de 2018 da WTCA

O estudo, conduzido em parceria com a World Trade Centers Association (WTCA), é produto da análise original de dados em nível de cidade1, bem como de pesquisa e entrevistas com afiliadas da WTA em todo o mundo. As cidades com afiliadas da WTCA representam mais de $ 26,7 trilhões – ou mais de 35% - do PIB global2 e abrigam quase 1 bilhão de pessoas. Ao obter percepções dessa rede global única dos World Trade Centers (WTCs) em mais de 300 cidades e quase 100 países, essa análise busca explicar como as tendências econômicas globais estão moldando o comércio exterior e os investimentos em nível local e as formas inovadoras com que as cidades e os World Trade Centers estão conduzindo esse "novo normal" e construindo conexões globais para impulsionar o crescimento local.

Sobre a World Trade Centers Association

A World Trade Centers Association (WTCA) é uma rede de mais de 300 empresas e organizações altamente conectadas, que se apoiam mutuamente, em quase 100 países. Como proprietária das marcas comerciais "World Trade Center" e "WTC", a WTCA licencia direitos exclusivos dessas marcas às afiliadas, para usá-las em combinação com suas icônicas propriedades independentes, instalações e ofertas de serviços de comércio exterior. Através de um robusto portfólio de eventos, programação e recursos que oferece a suas afiliadas, o objetivo da WTCA é ajudar as economias locais a prosperar, por encorajar e facilitar o comércio exterior e os investimentos em todo o mundo, através do envolvimento das afiliadas. Para saber mais, visite www.wtca.org.

1 Dados em nível de cidade para as cidades da WTCA incluem PIB, ingresso de IED, exportações, emprego, cidadãos estrangeiros, tráfego em aeroportos, conectividade móvel e educação. Os ingressos de IED representam IEDs inteiramente novos (greenfield) e não incluem fusões e aquisições, porque esses dados não são rastreados e relatados em uma base consistente.

2 O PIB se refere a 225 cidades nas quais os dados estavam disponíveis.

