Le rapport de Nutiani révèle un intérêt grandissant et intergénérationnel des consommateurs dans le domaine du « bien vieillir ».

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande, 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le dernier Indice Santé et Nutrition des Consommateurs de Nutiani, réalisé en collaboration avec l'institut Ipsos, montre que les consommateurs s'intéressent de plus en plus au concept du « bien vieillir ». Cette tendance est soutenue par une connaissance grandissante du rôle de la nutrition sur la santé (82 %) et de l'importance de la prévention (88 %), notamment à l'aube du troisième âge.

Dans un contexte d'allongement de l'espérance de vie et de vieillissement démographique, Nutiani a publié son dernier rapport, Proactive Nutrition for Healthy Ageing (La nutrition proactive pour bien vieillir), qui vise à accompagner les marques de nutrition dans leur démarche d'innovation pour répondre aux souhaits des consommateurs qui gèrent de manière proactive leur vieillissement par le biais de l'alimentation.

La prévention des maladies n'étant plus le seul critère définissant le vieillissement en bonne santé, le rapport adopte une définition holistique du « bien vieillir » comme étant un processus qui dure tout au long de la vie et qui nécessite des efforts continus pour préserver le bien-être après un certain âge. Il présente les points de vue d'experts sur les principaux besoins nutritionnels des consommateurs de tout âge, et sur la manière dont les marques peuvent y répondre grâce à des ingrédients clés (tels que les protéines, probiotiques, phospholipides et lactoferrine).

« Notre objectif est d'informer et d'inspirer les marques de nutrition qui souhaitent accompagner les consommateurs seniors ainsi qu'un public plus jeune dans leur quête d'une santé et d'une nutrition optimales. Grâce à notre analyse nuancée de la perception et de la gestion du vieillissement en bonne santé par les consommateurs, nous pouvons aider les marques à innover d'une manière holistique et responsabilisante », déclare Katie McClure, directrice de l'innovation catégorielle chez Fonterra.

Outre les préoccupations et les solutions détaillées, Nutiani examine les principales réflexions des consommateurs, jeunes et moins jeunes, qui prennent des décisions d'achat, en se basant sur des informations telles que les modes de vie et les conditions macroéconomiques. Les marques pourront ainsi s'assurer que leurs produits répondent aux principales préoccupations des consommateurs et qu'ils sont commercialisés de manière efficace auprès des cibles clés.

« Notre étude nous a permis d'approfondir les différences de comportement à travers les différentes générations en matière de questions de santé. Forts de cette compréhension, nous partageons les opportunités et les stratégies que les marques peuvent adopter pour soutenir une population croissante de consommateurs proactifs dans le domaine du « bien vieillir » au cours de cette Décennie des Nations Unies pour le vieillissement en bonne santé », ajoute Katie McClure.

Lire le rapport complet ici.