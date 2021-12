Le rapport sur la durabilité 2021 de Sai Life Sciences souligne l'élan acquis par l'entreprise dans ses choix en matière de durabilité

Le rapport 2021 souligne comment l'initiative de transformation organisationnelle de l'entreprise, Sai Nxt , l'a aidée à prendre de l'élan sur ses choix en matière de durabilité tout en soulignant ses progrès sur des questions cruciales pour son activité et ses parties prenantes.

- Dépassement de l'objectif lors de la transition vers les sources d'énergie renouvelables

- Mise en œuvre de 10 projets de gestion de l'énergie avec des économies cumulées de 1,3 million de KWh/an

- Renforcement de l'adoption des principes de chimie verte dans le développement des processus

- Réalisation de multiples programmes entraînant les équipes de l'atelier vers l'excellence opérationnelle - Suivi des indicateurs clés de performance, efficacité de l'équipe, événements Kaizen, récompenses et reconnaissance

- Octroi de la note de 5 étoiles pour l'excellence de ses pratiques EHS lors de la remise des prix 2019 de la Confédération de l'industrie indienne (CII) Sud.

- Octroi du prix d'excellence en matière d'efficacité énergétique (pour un site de fabrication) aux National Energy Management Awards de la CII en 2021 et 2020

- Octroi de deux prix de la prestigieuse Association for Talent Development – Excellence in Practice (ATD-EIP) de 2021.

Le rapport traite également en détail des répercussions de la pandémie de COVID-19 et de la façon dont l'entreprise a relevé les défis pour assurer la santé et la sécurité des employés et la continuité des activités, tout en aidant la collectivité à faire face à la pandémie.

SreeKrishna Chopperla, vice-présidente senior et responsable HSE, a déclaré : « Le défi primordial de 2021 était de faire face à la pandémie de COVID-19. À mesure que nous améliorions notre rendement sur divers fronts, nous nous assurions également que tous nos intervenants obtenaient le soutien et la confiance nécessaires pour faire face à la pandémie. À mesure que nous progressons, nous renforçons notre engagement envers le développement durable en adoptant des mesures proactives, notamment en devenant signataire du Pacte mondial des Nations Unies, en nous alignant sur les normes SA 8000 et les normes de gestion ISO 50001, et en redéfinissant nos objectifs après l'exercice 22. »

Faits saillants récents qui illustrent et valident les progrès de l'entreprise en matière de durabilité :

Le rapport sur la durabilité 2021 de Sai Life Sciences peut être consulté ici.

À propos de Sai Life Sciences

Sai Life Sciences est une organisation de CRO-CDMO intégrant tous les services qui travaille avec des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques innovantes dans le monde entier, accélérant la découverte, le développement et la fabrication de petites molécules complexes. L'entreprise compte plus de 2 200 employés répartis sur ses sites en Inde, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Sai Life Sciences est une entreprise privée bénéficiant de l'appui des investisseurs internationaux TPG Capital et HBM Healthcare Investments. https://www.sailife.com/

