Relatório de Sustentabilidade de 2021 da Sai Life Sciences destaca o impulso obtido em suas escolhas de sustentabilidade

O relatório de 2021 ressalta como a iniciativa de transformação organizacional da empresa Sai Nxt a ajudou a ganhar impulso em suas escolhas relativas à sustentabilidade, além de destacar seu progresso em questões que são críticas para seus negócios e partes interessadas.

- Meta superada na mudança para fontes de energia renovável

- Implementou dez projetos em gestão de energia com economia acumulada de 1,3 milhão de KWh/ano

- Fortaleceu a adoção de princípios de química ecológicos no desenvolvimento de processos

- Realizou vários programas envolvendo equipes de chão de fábrica visando à excelência operacional - Monitoramento de indicadores-chave de desempenho, eficácia da equipe, Kaizens, recompensas e reconhecimento

- Recebeu a classificação de 5 estrelas por Excelência em Práticas EHS na premiação Confederation of Indian Industry (CII) South awards 2019 e 2020

- Foi reconhecida como "unidade com excelente eficiência energética" (unidade de fabricação) na premiação National Energy Management Awards da CII em 2021 e 2020

- Ganhou dois prêmios na prestigiada premiação de 2021 da Associação de Desenvolvimento de Talentos - Excelência em Práticas (ATD-EIP).

O relatório também trata extensivamente sobre o impacto da pandemia da Covid-19 e sobre a maneira como a empresa enfrentou os desafios para garantir a saúde e segurança dos funcionários e a continuidade dos negócios, ao mesmo tempo que apoiou a comunidade no enfrentamento da pandemia.

SreeKrishna Chopperla, vice-presidente e diretor de HSE, disse: "O principal desafio de 2021 foi lidar com a pandemia da COVID 19. À medida que melhoramos nosso desempenho em várias frentes, também garantimos que todas nossas partes interessadas recebessem o suporte necessário e a confiança para lidar com a pandemia. À medida que avançamos, estamos ampliando nosso compromisso com a sustentabilidade com medidas proativas, como o fato de nos tornarmos signatários do UNGC, nos alinharmos aos padrões SA 8000, padrões de gestão ISO 50001 e redefinirmos nossos objetivos após o ano fiscal de 2022."

Destaques recentes que exemplificam e validam o progresso da empresa em relação à sustentabilidade:

O Relatório de Sustentabilidade de 2021 da Sai Life Sciences pode ser acessado aqui.

Sobre a Sai Life Sciences

A Sai Life Sciences é uma CRO-CDMO de serviço completo que trabalha com empresas farmacêuticas e biotecnológicas inovadoras do mundo todo para acelerar a descoberta, o desenvolvimento e a comercialização de pequenas moléculas complexas. A empresa conta com mais de 2.200 funcionários em suas instalações na Índia, no Reino Unido e nos EUA. A Sai Life Sciences é uma empresa privada que conta com o respaldo de investidores globais como a TPG Capital e a HBM Healthcare Investments. https://www.sailife.com/

