Le RCD Espanyol choisit MAXHUB comme fournisseur officiel pour les écrans plats interactifs

Ce partenariat a pour objectif de renforcer le développement des joueurs et l'efficacité opérationnelle du club grâce à une technologie de communication avancée. La saison prochaine, ce club de football historique basé en Catalogne rejoindra la Liga, la plus grande ligue de football professionnel d'Espagne.

BARCELONE, 13 août 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, le REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. (RCD Espanyol) et MAXHUB ont annoncé un partenariat passionnant. MAXHUB devient ainsi le fournisseur exclusif des écrans plats interactifs du club catalan, fondé en 1900 et reconnu dans le monde entier pour ses succès dans le football espagnol. Le RCD Espanyol jouera désormais en première division du football espagnol, le Campeonato Nacional de Liga de Primera División, plus connu sous le nom de La Liga, l'un des championnats les plus compétitifs au monde. Ce partenariat avec MAXHUB marque une étape clé, car il prévoit une combinaison de technologies de communication et d'affichage de pointe avec l'engagement constant du RCD Espanyol en faveur de l'excellence et de l'implication communautaire.

Améliorer le niveau des entraînements et de la formation

Dans le cadre de cette collaboration, MAXHUB équipera les installations du RCD Espanyol d'écrans plats interactifs de la série IFP V6 Classic au format 86 pouces. Ces appareils polyvalents intègrent les fonctions de tableau blanc, d'audio, de vidéo, d'affichage et d'ordinateur en une seule unité puissante, améliorant ainsi considérablement les capacités d'entraînement et de formation du club. Grâce aux écrans interactifs de 86 pouces de MAXHUB, les entraîneurs pourront désormais illustrer leurs stratégies de manière plus efficace, analyser les matchs en détail et expliquer les positions aux joueurs avec une clarté inégalée. Cela permettra à toute l'équipe de comprendre les instructions de l'entraîneur de manière claire et précise, ce qui constitue un avantage crucial dans un sport où chaque détail fait la différence.

Optimiser les fonctions commerciales et les intégrer efficacement au sein du club

Antoni Alegre, directeur général adjoint du RCD Espanyol, a déclaré : « L'accord avec MAXHUB renforcera la productivité de nos opérations commerciales et administratives tout en favorisant de manière significative la formation et le développement au sein du club. » La qualité exceptionnelle des équipements MAXHUB transformera les salles de réunion du stade du RCDE et de la Ciutat Esportiva Dani Jarque, optimisant ainsi l'efficacité et la productivité des présentations et des réunions.

Les produits MAXHUB seront installés à divers emplacements sur le complexe sportif du RCD Espanyol et rempliront plusieurs fonctions, notamment :

« Nous sommes ravis de collaborer avec le RCD Espanyol, un club au riche passé dont les valeurs sont alignées avec les nôtres », a déclaré David Meng, président du Global Business Group de MAXHUB. « Grâce à son travail acharné, son dévouement et son humilité, le RCD Espanyol parvient à maintenir un niveau d'excellence élevé sur le terrain. L'ambition de MAXHUB de devenir une marque de premier plan dans l'industrie est également marquée par des débuts modestes. C'est un véritable honneur pour nous de mettre notre expertise technologique au service d'un club aussi prestigieux. Nous sommes enthousiastes à l'idée que nos écrans interactifs et nos solutions de communication contribueront aux efforts du club pour atteindre de nouveaux sommets la saison prochaine », ajoute-t-il.

Pour en savoir plus sur les solutions de communication de MAXHUB, rendez-vous sur le site www.maxhub.com. Pour suivre la saison du RCD Espanyol, rendez-vous sur www.rcdespanyol.com.

À propos de MAXHUB

MAXHUB est un leader mondial des solutions intégrées de communication et d'affichage. MAXHUB crée un centre technologique où l'inspiration est libre de se transformer en connexions qui font la différence. Axée sur l'intégration, MAXHUB fournit des solutions intégrées de haut niveau pour permettre aux gens de communiquer, de présenter et de collaborer. MAXHUB, où l'inspiration va de l'avant. Pour plus d'informations sur MAXHUB, consultez le site www.maxhub.com.

