RCD Espanyol ernennt MAXHUB zum offiziellen Lieferanten im Bereich interaktive Flachbildschirme

Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Entwicklung von Spielern und die Geschäftseffizienz durch eine verbesserte Kommunikationstechnologie zu bereichern, da der katalanische Traditionsverein in der nächsten Saison in der höchsten spanischen Fußballliga La Liga antritt.

BARCELONA, 13. August 2024 /PRNewswire/ -- Heute gaben REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. (RCD Espanyol) und MAXHUB eine spannende Zusammenarbeit bekannt. Dabei wurde MAXHUB zum exklusiven Lieferant von interaktiven Flachbildschirmen für den historischen katalanischen Verein ernannt, der im Jahr 1900 gegründet wurde und von Fußballfans auf der ganzen Welt für seine Erfolge im spanischen Fußball gewürdigt wird. RCD Espanyol spielt in der höchsten spanischen Profifußballliga, dem Campeonato Nacional de Liga de Primera División oder La Liga, einer der konkurrenzintensivsten Fußballligen der Welt. Die Partnerschaft mit MAXHUB stellt einen bedeutenden Meilenstein dar, denn sie verbindet die fortschrittlichen Kommunikations- und Displaylösungen von MAXHUB mit dem kontinuierlichen Einsatz des RCD Espanyol für Spitzenleistungen und gesellschaftliches Engagement.

RCD Espanyol Appoints MAXHUB as Official Sponsor in Interactive Flat Panel Sector

Aufwertung von Coaching und Training

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird MAXHUB die Anlagen des RCD Espanyol mit seinen branchenführenden interaktiven 86-Zoll-Flachbildschirmen der IFP V6 Classic-Serie ausstatten. Diese vielseitigen Geräte vereinen Whiteboard-, Audio-, Video-, Anzeige- und Computerfunktionen in einem einzigen leistungsstarken Gerät, wodurch die Trainings- und Schulungsmöglichkeiten des Clubs erheblich verbessert werden. Mit den interaktiven 86-Zoll-Displays von MAXHUB können Trainer Strategien effektiver demonstrieren, Spiele besprechen und Spielerpositionen erläutern. Dadurch wird sichergestellt, dass die gesamte Mannschaft den Anweisungen des Trainers klar folgen kann - ein entscheidender Aspekt in einem Wettkampfsport, bei dem es auf jeden Vorteil ankommt.

Optimierung von Geschäftsfunktionen und deren Umsetzung in allen Clubeinrichtungen

Antoni Alegre, stellvertretender Generaldirektor des RCD Espanyol, erklärte: „Die Vereinbarung mit MAXHUB wird die Produktivität der kommerziellen und administrativen Aufgabenbereiche des Clubs steigern und das Training und die Entwicklung unterstützen." Die überragende Qualität der MAXHUB-Konferenzen wird die Tagungsräume im RCDE-Stadion und in der Ciutat Esportiva Dani Jarque aufwerten und bei Präsentationen und Meetings zu einer höheren Effizienz und Produktivität führen.

Die Produkte von MAXHUB werden an verschiedenen Stellen des RCD Espanyol-Geländes installiert und erfüllen verschiedene Funktionen, darunter:

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit RCD Espanyol, einem Fußballverein mit einer reichen Geschichte und Werten, die mit unseren eigenen übereinstimmen", sagte David Meng, Präsident der Global Business Group bei MAXHUB. „Durch harte Arbeit, Hingabe und Bescheidenheit hält RCD Espanyol einen hohen Standard auf dem Spielfeld aufrecht. Auch die Vision von MAXHUB, eine Spitzenmarke in der Branche zu werden, begann mit bescheidenen Anfängen. Es ist uns eine große Ehre, unser technologisches Know-how einem so berühmten Fußballverein zur Verfügung zu stellen. Dabei freuen wir uns auf die Rolle, die unsere interaktiven Flachbildschirme und Kommunikationslösungen in der nächsten Saison spielen werden, wenn der Verein nach größeren Erfolgen strebt."

Um mehr über die branchenführenden Kommunikationslösungen von MAXHUB zu erfahren, besuchen Sie www.maxhub.com. Verfolgen Sie die Saison des RCD Espanyol auf www.rcdespanyol.com.

Informationen zu MAXHUB

MAXHUB ist ein weltweit führender Anbieter von integrierten Kommunikations- und Displaylösungen. MAXHUB schafft ein technologisches Zentrum, in dem Inspiration die Freiheit hat, sich zu sinnvollen Verbindungen zu entwickeln. MAXHUB bietet integrierte Lösungen der nächsten Generation für die Kommunikation, Präsentation und Zusammenarbeit von Menschen. MAXHUB, where inspiration moves ahead. Weitere Informationen über MAXHUB finden Sie unter www.maxhub.com.

Folgen Sie uns auf:

LinkedIn

Facebook

YouTube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2466019/RCD_Espanyol_Appoints_MAXHUB_as_Official_Sponsor_in_Interactive_Flat_Panel_Sector.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2362520/MAXHUB_Logo.jpg