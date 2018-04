Le Real Madrid a reçu la Coupe des neuf valeurs

Décernée tous les ans, cette Coupe récompense le meilleur engagement à l'égard des valeurs du programme Le Football pour l'Amitié, qui sont : l'amitié, l'égalité, l'impartialité, la santé, la paix, le dévouement, la victoire, les traditions et l'honneur. Les jeunes ambassadeurs du programme Le Football pour l'Amitié sont arrivés à Madrid pour remettre le prix. Il s'agit d'Albert Zinnatov de Russie, d'Emmeke Henschen des Pays-Bas, ainsi que de Paul Puig Montana d'Espagne.

Les vainqueurs de la Coupe des neuf valeurs sont Barcelone (Espagne, 2015), le Bayern (Allemagne, 2016), Al Wahda (Syrie, 2016) et le Real Madrid CF (Espagne, 2017).

En 2018, le programme Le Football pour l'Amitié réunit 211 pays et régions du monde entier. Les finales auront lieu à Moscou, du 8 au 15 juin, et coïncideront avec la Coupe du monde 2018 en Russie.

« Fonds du club espagnol, la Fondation Real Madrid a été créée en 1998. En 20 ans d'existence, elle a bénéficié à plus de 800 000 garçons et filles en situation de risque d'exclusion, en utilisant le sport comme outil éducatif pour l'intégration et la coopération. Aujourd'hui, la Fondation Real Madrid met en place plus de 450 projets de sports à caractère social dans le monde entier. Nous travaillons dans 77 pays, dont la Russie. Nous sommes très heureux de recevoir un prix tel que la Coupe des neuf valeurs. Après tout, ce sont les enfants eux-mêmes qui ont choisi le Real Madrid, et la Fondation Real Madrid travaille pour les enfants et améliore ainsi leurs vies », a déclaré Enrique Sanchez, vice-président exécutif de la Fondation Real Madrid.

« Je suis très fière que mon équipe ait gagné la Coupe du Monde Gallini. C'est une occasion en or de faire ses preuves ! Juste après ce match, je suis allée voir mes camarades du programme Le Football pour l'Amitié. Je sais que j'ai beaucoup de chance de faire partie d'un projet aussi merveilleux ! Et je suis heureuse d'être venue ici aujourd'hui pour remettre le prix au Real Madrid CF au nom des enfants du monde entier », a déclaré Emmeke Henschen (Pays-Bas), 15 ans.

