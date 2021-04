Le recours à la sécurité collaborative bondit à 73 % alors que les préoccupations liées aux temps d'arrêt dans les entreprises montent en flèche

La pression exercée sur les équipes de sécurité pour assurer la sécurité des nouvelles plateformes étendues à distance et des outils de productivité connectés à Internet est apparue de manière flagrante dans les réponses au rapport 2021 Signals in Security Report ( cliquez ici pour lire le rapport complet ). Ce rapport a mesuré le sentiment de plus de 600 professionnels qui ont aidé à guider leurs organisations au cours de cette période chaotique.

Le rapport qui a évalué le rendement des équipes de sécurité au cours des mois précédant la pandémie jusqu'au début de 2021 a également révélé que les organisations comptent davantage sur les tests de sécurité collaborative pour relever les défis en matière de cybersécurité.

Les solutions de sécurité collaborative ont donné aux organisations la capacité d'étendre les opérations de sécurité avec des tests sur demande à une cadence continue. Soixante-treize pour cent des entreprises ont eu recours à des tests de sécurité collaborative en 2021, contre 61 % en 2020.

En outre, l'enquête a révélé que les équipes de sécurité ont réagi à l'augmentation de la surface d'attaque en élargissant les tests - 87 % des entreprises disent maintenant qu'elles testent chaque actif numérique, contre 82 % au début de 2020, selon l'enquête menée au nom de Synack , la meilleure plateforme collaborative pour l'expertise en sécurité sur demande.

« La pandémie a bouleversé le monde de la sécurité. Soudain, nous étions tous confrontés à des surfaces d'attaque exponentiellement étendues. Cela signifiait que les équipes de sécurité devaient être créatives et agiles, et qu'elles devaient rechercher des solutions innovantes et réactives telles que la sécurité collaborative sur demande pour leur donner accès aux chercheurs de sécurité les plus fiables afin de tester leurs actifs dans une perspective accusatoire », a déclaré Jay Kaplan, PDG et cofondateur de Synack.

« C'est le genre de sécurité proactive qui a produit des résultats de qualité et aidé les organisations à garder une longueur d'avance sur la menace tout au long de la pandémie », a déclaré M. Kaplan.

Parmi les principales constatations du rapport Signals in Security :

Les répondants ont indiqué que la facilité des tests, les résultats de meilleure qualité et l'extensibilité exceptionnelle sont les principaux avantages des solutions collaboratives.





Cinquante-sept pour cent des sondés souhaitaient plus d'investissements dans la sécurité offensive.





Le manque de personnel qualifié en cybersécurité continue de nuire à la capacité des entreprises de tester des applications. Un tiers des répondants, soit 33 %, ont indiqué que la principale raison pour laquelle leur entreprise n'avait pas testé plus d'applications était qu'elle n'avait pas le personnel de sécurité nécessaire, soit la même proportion que l'année précédente.

La plupart des équipes de sécurité semblent avoir pris de l'avance après une année qui a exigé de la créativité et une nouvelle réflexion pour relever les défis posés par la pandémie. Près de 70 % des professionnels de la sécurité ont déclaré que leurs organisations étaient plus sûres que l'année précédente.

La sécurité collaborative a également joué un rôle crucial en aidant les organisations à se défendre dans le contexte d'une augmentation de 69 % des signalements de cybercriminalité en 2020. D'après l'Internet Crime Report 2020 du FBI, les cyberattaques ont explosé en raison des changements soudains relatifs au travail à distance, donnant de nouvelles opportunités aux pirates malveillants de frapper lorsque les organisations étaient les plus vulnérables.

Le rapport Signals in Security a également fait ressortir des occasions de renforcer la sécurité, en commençant par les communications entre les cadres et les équipes de sécurité. Seulement 18 % des analystes ont déclaré que les dirigeants d'entreprise considéraient la sécurité importante. Cependant, plus des trois quarts des cadres ont déclaré qu'ils restaient fortement engagés envers la sécurité.

La première partie du sondage a été menée de janvier à février 2020 et la deuxième version a été réalisée de décembre 2020 à janvier 2021. La moitié des participants occupent un poste de responsable ou de directeur, tandis que 32 % occupent un poste de cadre supérieur ou de vice-président. Plus des trois quarts des participants (76 %) travaillent dans des entreprises comptant entre 500 et 1 000 employés. La moitié des répondants (51 %) travaillent dans des entreprises comptant des équipes de sécurité de 25 analystes ou plus.

Pour télécharger le rapport complet, cliquez ici .

A propos de Synack :

Synack est la principale plateforme collaborative pour l'expertise en sécurité sur demande. Ses tests de pénétration sont réalisés par les pirates éthiques les plus compétents et les plus fiables au monde et sont complétés par une technologie basée sur l'intelligence artificielle pour offrir aux clients le meilleur de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle. Basée dans la Silicon Valley et avec des équipes régionales dans le monde entier, Synack protège les banques mondiales, les agences fédérales, les actifs classés par le DoD et plus de 6 000 milliards de dollars de revenus de Fortune 500 et Global 2000. Synack, qui a été quatre fois l'entreprise Disruptor 50 de CNBC, a été fondée en 2013 par d'anciens experts en sécurité de la NSA, Jay Kaplan, PDG, et le Dr Mark Kuhr, directeur technique.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.synack.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1496564/Synack.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/838158/Synack_Logo.jpg

Related Links

https://www.synack.com



SOURCE Synack