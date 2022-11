Le refroidissement est la clé de la victoire ! Les cartes graphiques GIGABYTE RTX 4080 arrivent sur le marché

TAIPEI, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la première marque d'ordinateurs au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel des cartes graphiques GeForce RTX™ 4080 sur le marché le 16 novembre. S'appuyant sur la toute dernière architecture NVIDIA Ada Lovelace, ces cartes graphiques de nouvelle génération offrent des performances ultra-puissantes et des solutions de refroidissement avancées très recherchées par les gamers et les créateurs passionnés. GIGABYTE propose au total sept modèles pour répondre aux diverses demandes, notamment l'AORUS XTREME WATERFORCE équipé du système de refroidissement liquide, et les AORUS MASTER, GAMING OC, AERO OC, et EAGLE OC équipés du système de refroidissement à air.

Conçues pour un fonctionnement extrêmement froid et silencieux, les cartes graphiques AORUS XTREME WATERFORCE sont disponibles en deux modèles : le modèle en boucle ouverte équipé d'un waterblock préinstallé, et le modèle en boucle fermée équipé d'un système de refroidissement tout-en-un. Les deux modèles permettent d'excellentes performances en jeux tout en maintenant la température adéquate pour leurs configurations thermiques optimisées, ce qui les rend idéales pour les fans de jeux vidéos ou les amateurs de PC DIY qui cherchent à améliorer leurs constructions personnalisées.

L'AORUS GeForce RTX™ 4080 MASTER équipée du système de refroidissement à air a également été conçue pour faire du refroidissement une priorité absolue. Les ventilateurs Bionic Shark WINDFORCE améliorés, combinés à la technologie de rotation alternée, constituent un immense progrès en matière de potentiel de refroidissement avec plus de pression et moins de turbulence que les modèles des générations précédentes. Associé à une solide conception thermique, l'AORUS MASTER offre les meilleures capacités de refroidissement en toutes situations.

L'esthétique est un autre point fort des cartes graphiques GIGABYTE. Le design élégant est complété par le système d'éclairage exclusif RGB Halo à triple anneau autour des ventilateurs, offrant à l'AORUS MASTER et à la GIGABYTE GAMING OC une apparence vraiment unique. L'écran LCD Edge View latéral de l'AORUS MASTER permet aux utilisateurs de personnaliser leurs cartes avec des textes, des images ou des GIFS. Les utilisateurs peuvent également surveiller les données critiques sur l'écran LCD Edge View, telles que la consommation d'énergie, la température, le nombre de tours par minute, etc. Les cartes graphiques comprennent également un support anti-affaissement dédié, qui offre un soutien et une protection solides sans nuire à l'apparence visuelle globale.

Les cartes graphiques GIGABYTE GeForce RTX™ 4080 seront mises en vente le 16 novembre. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel de GIGABYTE : https://bit.ly/AORUS_NVIDIA_RTX_40_Series

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1939723/Cooling_Wins_Games__GIGABYTE_RTX__4080_Series_Graphics_Cards_Hit.jpg

SOURCE GIGABYTE