Resfriamento vence jogos! Placas de Vídeo da série 4080 RTX da GIGABYTE chegam ao mercado

TAIPEI, 15 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial de computadores, anunciou hoje que as placas de vídeo da série GeForce RTX™ 4080 chegarão ao mercado em 16 de novembro. Com base na mais recente arquitetura Ada Lovelace da NVIDIA, essas placas de vídeo da nova geração são oferecidas com o desempenho ultrapoderoso e soluções avançadas de resfriamento que os gamers e criadores de conteúdo buscam. A GIGABYTE oferece um total de sete modelos para atender a várias demandas, incluindo o AORUS XTREME WATERFORCE com resfriamento líquido e o AORUS MASTER, GAMING OC, AERO OC e EAGLE OC com resfriamento a ar.

Preparadas para operações extremamente eficientes e silenciosas, as placas de vídeo AORUS XTREME WATERFORCE são fornecidas em duas variantes: o modelo de circuito aberto com um bloco de água pré-instalado e o modelo de circuito fechado com um cooler tudo-em-um. Os dois modelos se destacam por oferecer o melhor desempenho em jogos, ao mesmo tempo em que mantêm a temperatura ideal com o canal de água e projetos térmicos otimizados, o que os torna ideais para gamers dedicados ou entusiastas de desenvolvimento de PCs que buscam levar suas configurações customizadas ao próximo nível.

O modelo AORUS GeForce RTX™ 4080 MASTER resfriado a ar também é construído considerando o resfriamento como prioridade máxima. As ventoinhas WINDFORCE Bionic shark atualizadas, combinadas com a tecnologia alternate spinning (giro alternado), oferecem um grande salto no potencial de resfriamento com mais pressão e menos turbulência do que os modelos de geração anterior. Juntamente com o projeto térmico robusto, o AORUS MASTER oferece a melhor eficiência de resfriamento, mesmo sob cargas exigentes.

A estética é outro destaque das placas de vídeo da GIGABYTE. O elegante design geral é complementado pela exclusiva iluminação de anel triplo RGB Halo em torno das ventoinhas, dando ao AORUS MASTER e ao GIGABYTE GAMING OC um visual verdadeiramente único. A LCD Edge View no lado das AORUS MASTER oferece aos usuários outra opção para personalização das placas com textos, imagens ou gifs. A LCD Edge View também permite o monitoramento de dados estatísticos críticos de condição, como consumo de energia, temperaturas, RPMs, etc. As placas de vídeo também incluem um suporte antideformação dedicado, que oferece sólido suporte e proteção sem interferir na aparência visual geral.

As placas de vídeo GeForce™ RTX 4080 da GIGABYTE estarão à venda em 16 de novembro. Para mais informações, acesse o site oficial da GIGABYTE: https://bit.ly/AORUS_NVIDIA_RTX_40_Series

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1939723/Cooling_Wins_Games__GIGABYTE_RTX__4080_Series_Graphics_Cards_Hit.jpg

FONTE GIGABYTE

