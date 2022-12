Le réseau de recharge Milence accélère la transition vers un transport routier durable en Europe

La CEO Anja van Niersen : l'Europe peut devenir le leader mondial du transport de marchandises électrique à batterie d'ici cinq ans

AMSTERDAM, 6 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Commercial Vehicle Charging Europe, le joint-venture de Volvo Group, Daimler Truck et TRATON GROUP, a été officiellement lancé aujourd'hui sous la marque Milence. Milence, qui déploie le premier réseau de recharge public à grande échelle en Europe pour les poids lourds et les bus, ciblera dans un premier temps des points de recharge aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Belgique, en Espagne, en Italie, en Norvège et en Suède. Avec un financement initial d'un demi-milliard d'euros, Milence entend soutenir et accélérer la transition vers un transport routier lourd à zéro émission en Europe et offrir aux chauffeurs un environnement de travail plus confortable et plus sûr.

Environ un quart des émissions de GES du transport routier au sein l'Union européenne provient des poids lourds. Les récentes percées dans les technologies de batterie et de charge font des camions électriques à batterie la solution clé pour réduire les émissions dans ce secteur. D'ici 2024, des camions électriques à batterie d'une autonomie de plus de 400 kilomètres arriveront sur le marché européen. Ces véhicules peuvent recharger complètement leurs batteries pendant la pause obligatoire de 45 minutes de leurs chauffeurs. Un réseau de recharge public fiable, adapté aux besoins des transporteurs et des chauffeurs, est essentiel pour accélérer au plus vite cette transition électrique. « Il n'y a donc pas de temps à perdre et nous devons être en avance sur le marché en déployant au moins 1 700 bornes de recharge dans les cinq prochaines années », explique la CEO de Milence, Anja van Niersen.

L'option la plus économe en énergie et la plus durable

Dans la transition énergétique actuelle, il est important d'utiliser au mieux l'énergie disponible. « Le transport de marchandises électrique à batterie est d'ores et déjà l'option la plus économe en énergie et la plus durable pour le transport routier », explique Anja van Niersen. De plus, les stations de recharge contiennent des batteries avec de l'énergie verte stockée. Les camions peuvent utiliser cette énergie, ce qui réduit les pics de demande d'énergie. De cette façon, Milence réduit la surcharge du réseau électrique, équilibre la demande et apporte une solution pragmatique à la congestion actuelle du réseau dans de nombreux pays.

Alors que la méthode de recharge actuelle (CCS) permet à certains poids lourds d'être complètement rechargés en moins de 90 minutes, le nouveau système de charge mégawatt (MCS) permet de recharger un camion de 40 tonnes en 30 à 45 minutes pendant que les chauffeurs prennent leur pause obligatoire.

De meilleures conditions de travail pour les chauffeurs

Bien qu'ils jouent un rôle essentiel dans l'économie européenne, les chauffeurs routiers sont souvent confrontés à des conditions de travail difficiles où la sécurité, le confort personnel et l'hygiène ne sont pas garantis. « Cela se remarque immédiatement lorsque vous conduisez sur les autoroutes européennes », déclare Anja van Niersen. « Ajoutez à cela un manque de près d'un demi-million de camionneurs et 40 000 places de stationnement manquantes pour les camions ! Il est évident que la marge pour optimiser le secteur du transport routier est considérable. »

Pour améliorer les conditions de travail des chauffeurs, Milence met à disposition des stations de recharge sûres et sécurisées, qui proposent également des aménagements et des services adaptés aux besoins des chauffeurs. Pensez à des installations sanitaires propres, à des lieux de ravitaillement en nourriture et en boissons, à des espaces de détente et à un haut niveau de sécurité.

Un coût global de possession plus intéressant

D'ici deux à quatre ans, les camions électriques à batterie auront un coût global de possession (TCO - Total Cost of Ownership) inférieur à celui des camions diesel pour la plupartdes transports. « Dans certains cas, le coût global de possession des camions électriques à batterie pour le transport régional est déjà inférieur. Dans quelques années, ce sera également le cas pour les camions électriques longue distance dans de nombreux pays d'Europe », déclare Anja van Niersen.

« Avec une réglementation européenne favorable, un coût de possession inférieur, de meilleures conditions de travail pour les chauffeurs routiers et le déploiement d'un réseau de charge mégawatt en Europe, nous nous attendons à ce que les camions électriques à batterie révolutionnent l'industrie du transport routier dans les années à venir. »

À propos de Milence

Fondé en juillet 2022 en tant que joint-venture entre Daimler Truck, TRATON GROUP et Volvo Group, Milence s'engage à rendre l'avenir du transport routier exempt d'énergie fossile. En construisant et en exploitant au moins 1 700 bornes de recharge publiques puissantes en Europe d'ici 2027, l'entreprise veut soutenir et accélérer la transition vers des véhicules lourds à zéro émission en Europe. Avec un financement initial de 500 millions d'euros, Milence fournit une énergie durable pour tous les poids lourds et bus électriques à batterie, quelle que soit leur marque. Rejoignez-nous pour accélérer la création d'un demain sans énergie fossile sur milence.com.

SOURCE Milence