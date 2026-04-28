Le rétablissement de la fête du travail commence ici : LiberNovo Omni redéfinit le travail et la récupération avec une ergonomie dynamique

HONG KONG, 28 avril 2026 /PRNewswire/ -- À l'approche de la Journée internationale des travailleurs, la définition du travail subit une transformation silencieuse. Pour les architectes numériques d'aujourd'hui - les programmeurs, les stratèges et les créatifs de - l'endurance ne se mesure plus à la production physique, mais à la capacité de rester concentré dans le stress cumulatif d'une posture statique. À l'occasion de la fête du travail, LiberNovo dépasse le concept passif de « soutien » pour ouvrir la voie à un nouveau paradigme : récupération active, réalisable depuis votre bureau.

Recovery Starts Here: LiberNovo Omni Redefines Rest with Dynamic Ergonomics

L'abandon du soutien statique

Le LiberNovo Omni - la première chaise ergonomique au monde qui réagit dynamiquement aux mouvements naturels en position assise, récompensée par le Red Dot Design Award et certifiée GREENGUARD Gold - transforme le temps passé sur une chaise en un processus de récupération continu. Guidé par une philosophie de conception axée sur la santé, LiberNovo propose une façon de travailler, de se reposer et de récupérer grâce à un design qui s'adapte activement à votre posture tout au long de la journée.

« La véritable récompense d'un travail acharné n'est pas de s'arrêter, mais de donner à votre corps la possibilité de récupérer en temps réel, tous les jours », explique l'équipe de conception de LiberNovo. « Avec le LiberNovo Omni, nous intégrons la science du mouvement dans notre quotidien. »

Une innovation qui évolue avec vous

Le LiberNovo Omni est conçu avec des caractéristiques à la pointe de l'industrie pour #RewardYourSpine avec un support qui comprend comment le corps fonctionne naturellement :

Système Bionic FlexFit : Doté de 16 articulations sphériques et de 8 plaques flexibles, il crée une « courbe en S » dynamique qui imite la colonne vertébrale humaine pour un soulagement total de la pression.

Doté de 16 articulations sphériques et de 8 plaques flexibles, il crée une « courbe en S » dynamique qui imite la colonne vertébrale humaine pour un soulagement total de la pression. Un soutien de tous les instants : Passez en toute transparence du travail, des jeux, des réunions à la récupération active en position totalement inclinée grâce au cycle de décompression vertébrale OmniStretch de cinq minutes.

Spécial fête du travail en Europe : Offres exclusives de préchauffage

Pour célébrer les héros de tous les jours, LiberNovo lance une grande promotion dans l'UE et en Allemagne. Du 28 avril au 12 mai (CEST), les utilisateurs peuvent améliorer leur espace de travail en bénéficiant d'avantages exclusifs :

Spécial fête du travail : Recevez GRATUITEMENT un Cooling Seat Mat pour tout achat d'un Pro Bundle.

Recevez pour tout achat d'un Pro Bundle. Crédits doubles : Gagnez des points doubles sur chaque achat, échangeables à la caisse contre des réductions instantanées.

Gagnez des points doubles sur chaque achat, échangeables à la caisse contre des réductions instantanées. Flexibilité financière : Bénéficiez de 0% APR (Payez en 4) et d'une garantie Price Match .

Rejoignez le mouvement vers un espace de travail plus sain et expérimentez #LaborDayDynamicRecovery.

Pour en savoir plus, visitez libernovo.com

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