Le rêve de Moses

NANCHANG, Chine, 24 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Un rapport du Jiangxi International Communication Center (JXICC) : Lors du Sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), Moses Arthur Baidoo, un étudiant international ghanéen de l'Université de technologie de Chine de l'Est, a servi en tant que président du chapitre de Nanchang de l'Union nationale des étudiants ghanéens en Chine, a été invité à participer à l'activité de bienvenue présidentielle organisée par l'ambassade du Ghana en Chine, où il a été reçu par le président du Ghana, Akufo-Addo, et le ministre ghanéen des Finances, ainsi que par de nombreux autres dignitaires.

Moses' Dream

Moses est en Chine depuis 6 ans et a été témoin du développement et des progrès rapides de la Chine. Il étudie et travaille dur avec le rêve de ramener la sagesse et la technologie chinoises dans son pays d'origine, le Ghana, et de contribuer à son développement.

L'histoire de Moses symbolise l'amitié entre la Chine et l'Afrique, et son rêve donne un aperçu plus large de la coopération entre la Chine et l'Afrique et de l'amitié inséparable entre les peuples chinois et africains.

https://www.youtube.com/watch?v=gMgcxt5G-xs

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2531971/Moses_Dream.mp4