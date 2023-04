Le Royaume de Bahreïn lance un permis Or pour attirer des projets d'investissement d'envergure

MANAMA, Bahreïn, 4 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le Royaume de Bahreïn a annoncé aujourd'hui le lancement d'un permis Or, offrant des incitations et des services simplifiés aux entreprises étrangères et locales ayant des projets d'investissement à grande échelle à Bahreïn. Le pays vise à stimuler les investissements et la création d'emplois dans le cadre de ses réformes budgétaires et économiques.

Cette mesure s'appuie sur l'attrait croissant des investissements de Bahreïn, qui a récemment enregistré son taux de croissance du PIB réel le plus élevé en près d'une décennie.

Les entreprises ayant des investissements majeurs et des projets stratégiques qui créeront plus de 500 emplois au Bahreïn, ou dont la valeur de l'investissement dépasse 50 millions de dollars, seront éligibles au permis.

Avec le permis, les entreprises bénéficieront d'un large éventail de privilèges et d'avantages, y compris l'attribution prioritaire de terrains pour les investissements, les services d'infrastructure et les services publics. Ils auront également un accès simplifié aux services gouvernementaux, y compris l'approbation des permis aux entreprise et des permis de construire, et bénéficieront du soutien du fonds pour l'emploi de Bahreïn, de Tamkeen, et de la Banque de développement de Bahreïn.

Présenté par le Cabinet du Bahreïn, présidé par Son Altesse Royale le prince Salman bin Hamad Al Khalifa, le prince héritier et premier ministre du Bahreïn, le permis vise à attirer les investissements des entreprises locales et internationales et à créer des emplois localement. Ce sont les priorités du plan de relance économique, le plan directeur des réformes budgétaires et économiques de Bahreïn introduites en 2021 qui a été la force motrice de la performance économique robuste du pays.

D'autres avantages du permis comprennent la coopération intégrée avec divers ministères, un gestionnaire de compte désigné du Conseil de développement économique de Bahreïn, ainsi que l'examen potentiel des lois ou règlements existants, si nécessaire et applicable.

À propos du Conseil de développement économique de Bahreïn

Le Conseil de développement économique de Bahreïn (Bahrain Economic Development Board) est une agence de promotion des investissements chargée d'attirer les investissements dans le Royaume et de soutenir les initiatives visant à améliorer le climat d'investissement.

Le Conseil travaille avec le gouvernement et les investisseurs actuels et potentiels afin de s'assurer que le climat d'investissement de Bahreïn est attrayant, de communiquer sur les principaux points forts du pays et d'identifier les opportunités de croissance économique par l'investissement.

Le Conseil se concentre sur plusieurs secteurs économiques qui tirent parti des avantages concurrentiels de Bahreïn et offrent des opportunités d'investissement importantes. Ces secteurs comprennent les services financiers, la fabrication, la technologie et l'innovation, le tourisme, l'éducation, les soins de santé, la logistique et le transport.

Pour plus d'informations sur le Conseil, visitez le site www.bahrainedb.com

SOURCE Bahrain Economic Development Board