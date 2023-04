O Reino do Bahrein lança a Golden Licence para atrair projetos de investimento em larga escala

MANAMA, Bahrein, 4 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O Bahrein anunciou hoje o lançamento de uma Golden License, que oferecerá incentivos e serviços simplificados para empresas estrangeiras e locais com projetos de investimento em larga escala noBahrein, em um passo importante na busca do país por incentivar os investimentos e impulsionar a criação de empregos sob suas reformas fiscais e econômicas.

O lançamento da licença se baseia na crescente atratividade de investimentos do Bahrein, que recentemente registrou sua maior taxa de crescimento real do PIB em quase uma década.

Empresas com grandes investimentos e projetos estratégicos que criem mais de 500 empregos no Bahrein, ou empresas com valor de investimento superior a USD 50 milhões, serão elegíveis para a obter a licença.

Com a licença, as empresas desfrutarão de uma ampla gama de privilégios e benefícios, incluindo prioridade na alocação de terras para investimentos, serviços de infraestrutura e serviços públicos. Elas também terão acesso simplificado aos serviços do governo, incluindo licenciamento de negócios e aprovação de licenças de construção, além do apoio do Fundo de Trabalho do Bahrein, Tamkeen, e do Banco de Desenvolvimento do Bahrein.

Introduzido pelo gabinete do Bahrein, que foi presidido por seu príncipe, Sual Alteza Salman bin Hamad Al Khalifa, o príncipe herdeiro e primeiro-ministro do Bahrein, a licença tem como objetivo atrair investimentos de empresas locais e internacionais e criar empregos localmente. Essas são as prioridades do Plano de Recuperação Econômica, o plano de reformas fiscais e econômicas do Bahrein introduzido em 2021, que tem sido a força propulsora do recente desempenho econômico robusto do país.

Outras vantagens da licença incluem a cooperação integrada com vários departamentos do governo, um gerente de conta designado do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Bahrein, além de uma possível revisão das leis ou regulamentos atuais, quando necessário e aplicável.

Sobre o Conselho de Desenvolvimento Econômico do Bahrein

O Conselho de Desenvolvimento Econômico do Bahrein (Bahrain Economic Development Board (EDB)) é uma agência de promoção de investimentos que tem a responsabilidade geral de atrair investimentos para o Reino e apoiar iniciativas que melhorem o ambiente de investimentos.

O EDB trabalha com o governo e com investidores atuais e potenciais para garantir que o ambiente de investimentos do Bahrein seja atrativo, comunicar os principais pontos fortes e identificar onde existem oportunidades para um maior crescimento econômico por meio do investimento.

O EDB se concentra em vários setores da economia que capitalizam as vantagens competitivas do Bahrein e oferecem oportunidades significativas de investimento. Esses setores incluem serviços financeiros, manufatura, tecnologia e inovação, turismo, educação, saúde, logística e transporte.

Para mais informações sobre o Bahrain EDB, acesse www.bahrainedb.com

