Le Royaume de Bahreïn préside l'Organisation de coopération numérique

RIYAD, Arabie saoudite, 16 février 2023 /PRNewswire/ -- Le Royaume de Bahreïn a été officiellement nommé à la présidence de l'Organisation de coopération numérique (DCO), l'organisation internationale et multilatérale qui se consacre à l'accélération de la croissance inclusive de l'économie numérique afin de créer une prospérité numérique pour tous.

Son Excellence Mohammed bin Thamer Al Kaabi, ministre des Transports et des Télécommunications du Royaume de Bahreïn, deviendra le nouveau président du Conseil de la DCO.

En tant que représentant du ministère des Transports et des Télécommunications (MTT), Bahreïn supervisera l'orientation stratégique de la DCO pour l'année à venir et soutiendra l'exécution continue des initiatives clés initiées par la DCO.

Son Excellence Mohammed bin Thamer Al Kaabi, ministre des Transports et des Télécommunications, a déclaré à propos de cette nomination de Bahreïn à la présidence : « Le Royaume de Bahreïn est honoré d'avoir été choisi pour ce rôle prestigieux de présidence de la DCO. Bahreïn a mis l'accent sur le développement du cadre réglementaire, des politiques et des infrastructures qui ont permis au Royaume d'établir un écosystème numérique efficace et attractif pour les entreprises. Bahreïn est prêt à partager son expertise et ses meilleures pratiques avec les États membres de la DCO, afin de renforcer la mission consistant à donner à toutes les nations les moyens de construire des économies numériques qui stimulent la croissance et le développement. »

Son Excellence Deemah AlYahya, secrétaire générale de la DCO, a salué la nomination de Bahreïn à la présidence de la DCO et de S.E. Mohammed bin Thamer Al Kaabi à la présidence du Conseil de la DCO : « Nous sommes très heureux d'annoncer que le Royaume de Bahreïn a été ratifié à la présidence de la DCO pour 2023. Les dirigeants du Royaume de Bahreïn ont compris depuis longtemps le potentiel de la technologie pour faire progresser la croissance économique, et la nécessité d'utiliser la politique et la réglementation pour permettre au cadre de l'économie numérique de s'épanouir et de se développer. Bahreïn a été l'une des nations fondatrices de la DCO, et aujourd'hui, sous la présidence de Bahreïn et la sage présidence de Son Excellence Mohammed bin Thamer Al Kaabi, nous sommes impatients de réaliser d'importants progrès vers notre objectif de prospérité numérique pour tous en 2023. »

La nomination de Bahreïn à la présidence de la DCO a été ratifiée lors de la deuxième assemblée générale de la DCO qui s'est tenue à Riyad, en Arabie saoudite. En tant que président, le Royaume de Bahreïn accueillera la prochaine assemblée générale.

