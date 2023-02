O Reino de Bahrein assume a presidência da Organização de Cooperação Digital

RIAD, Arábia Saudita, 16 de Fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Reino de Bahrein foi oficialmente nomeado para a Presidência da Organização de Cooperação Digital (OCD), a organização multilateral global dedicada a acelerar o crescimento inclusivo da economia digital para criar prosperidade digital para todos.

Sua Excelência Mohamed bin Thamer Al Kaabi, Ministro dos Transportes e Telecomunicações, Reino de Bahrein, será o novo Presidente do Conselho da OCD.

Conforme representado pelo Ministério dos Transportes e Telecomunicações (MTT), Bahrein supervisionará a direção estratégica da OCD para o próximo ano e apoiará a execução contínua das principais iniciativas lançadas pela OCD.

Sua Excelência Mohamed bin Thamer Al Kaabi, Ministro dos Transportes e Telecomunicações, comentou sobre a ascensão de Bahrein à Presidência: "O Reino de Bahrein sente-se honrado por ter sido eleito para o prestigiado cargo de Presidência da OCD. Bahrein colocou grande foco no desenvolvimento da estrutura regulatória, das políticas e da infraestrutura que permitiram ao Reino estabelecer um ecossistema digital eficiente e atraente para as empresas. Bahrein está pronto para compartilhar sua experiência e melhores práticas com os Estados membros da OCD, para aprimorar a missão de capacitar todas as nações a construir economias digitais que impulsionem o crescimento e o desenvolvimento."

Sua Excelência Deemah AlYahya, Secretário Geral da OCD, deu as boas vindas à nomeação de Bahrein para a Presidência da OCD e de S.E. Mohamed bin Thamer Al Kaabi ao Presidente do Conselho da OCD: "Temos o prazer de anunciar que o Reino de Bahrein foi ratificado para a Presidência da OCD em 2023. A liderança do Reino de Bahrein há muito compreendeu o potencial da tecnologia para promover o crescimento econômico e a necessidade de usar políticas e regulamentações que permitem que a estrutura da economia digital floresça e cresça. Bahrein foi uma das nações fundadoras da OCD e agora, sob a Presidência de Bahrein e a sábia presidência de Sua Excelência Mohamed bin Thamer Al Kaabi, esperamos fazer grandes progressos em direção à nossa meta de prosperidade digital para todos em 2023. "

A ascensão de Bahrein à Presidência da OCD foi ratificada durante a segunda Assembleia Geral da OCD, realizada em Riade, na Arábia Saudita. Como titular da Presidência, Bahrein sediará a próxima Assembleia Geral.

