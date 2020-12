Le RREO nomme Nick Jansa au poste de directeur général principal, EMEA, et élève Ben Chan au poste de directeur général principal, APAC

Les nominations renforcent encore les compétences et la portée globale du régime de retraite

TORONTO, LONDRES et HONG KONG, 17 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Le Conseil du régime de retraite des enseignants de l'Ontario (RREO) continue d'approfondir ses capacités mondiales avec la nomination de Nick Jansa au poste de directeur général principal pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA). Basé au bureau de Londres, M. Jansa sera sous la responsabilité du directeur des investissements, Ziad Hindo. En tant que membre de l'équipe des cadres de l'investissement, il dirigera les activités d'investissement et la gestion de portefeuille dans la zone EMEA.

M. Jansa a passé plus de 24 ans à la Deutsche Bank, où il est devenu directeur général, co-responsable du financement des entreprises pour la zone EMEA et co-responsable mondial des marchés de capitaux de dette à effet de levier. Au cours de sa carrière, il a acquis une grande expertise en tant qu'alloueur de capital et investisseur principal, a acquis une solide connaissance de l'Europe, et a cultivé un réseau solide du côté de l'achat et de la vente.

Le RREO est également heureux d'annoncer que Ben Chan assumera un rôle plus important en tant que directeur général principal, Asie-Pacifique (APAC). M. Chan a rejoint le RREO en 2018 et a joué un rôle déterminant dans la croissance des activités d'investissement en Asie, en attirant des talents essentiels dans la région et, plus récemment, en supervisant l'ouverture de notre nouveau bureau à Singapour.

M. Chan est un cadre expérimenté en matière d'investissement, avec plus de trois décennies d'expérience internationale dans les domaines des actions publiques et privées, de la banque d'investissement et de la comptabilité. Avant de rejoindre le RREO, il a travaillé à Khazanah Nasional Berhad où il a occupé des postes de plus en plus importants.

« Notre stratégie d'investissement prévoit de vastes capacités d'investissement et de croissance en dehors de l'Amérique du Nord dans les cinq à dix prochaines années. En tant que responsables de l'EMEA et de l'APAC, respectivement, Nick et Ben joueront un rôle essentiel pour nous aider à réaliser notre croissance et nos ambitions mondiales. Ils s'associeront à nos responsables de catégories d'actifs pour élargir et approfondir les relations avec nos partenaires d'investissement actuels et établir de nouvelles connexions dans des domaines stratégiquement prioritaires », a déclaré M. Hindo.

Le Conseil du régime de retraite des enseignants de l'Ontario (RREO) est l'administrateur du plus important régime de retraite pour une seule profession au Canada, avec 204,7 milliards de dollars canadiens d'actifs nets (tous les chiffres au 30 juin 2020, sauf indication contraire). Il détient un portefeuille mondial d'actifs diversifiés, dont environ 80 % sont gérés en interne, et a obtenu un rendement annuel net total de 9,5 % depuis la création du régime en 1990. Le RREO est une organisation indépendante dont le siège est à Toronto. Ses bureaux régionaux pour l'Asie-Pacifique sont situés à Hong Kong et à Singapour, et son bureau régional pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique se trouve à Londres. Le régime à prestations définies, qui est entièrement financé à partir du 1er janvier 2020, investit et administre les pensions des 329 000 enseignants actifs et retraités de la province de l'Ontario. Pour plus d'informations, visitez le site otpp.com et suivez-nous sur Twitter @OtppInfo.

