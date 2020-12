Ontario Teachers' benoemt Nick Jansa tot Senior Managing Director, EMEA, en promoveert Ben Chan tot Senior Managing Director, APAC

De benoemingen versterken de wereldwijde vaardigheden en reikwijdte van het pensioenplan

TORONTO, LONDEN en HONG KONG, 17 december 2020 /PRNewswire/ -- Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers') blijft zijn wereldwijde mogelijkheden uitdiepen met de benoeming van Nick Jansa in de functie van Senior Managing Director, Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). De heer Jansa, gevestigd in het kantoor in Londen, zal rapporteren aan Chief Investment Officer Ziad Hindo. Als lid van het Investment Executive-team zal hij de investeringsactiviteiten en het portefeuillebeheer in EMEA leiden.

De heer Jansa werkte meer dan 24 jaar bij Deutsche Bank, waar hij doorgroeide tot Managing Director, Co-Head of Corporate Finance EMEA en Global Co-Head of Leveraged Debt Capital Markets. In de loop van zijn carrière heeft hij diepgaande expertise opgedaan als zowel kapitaalverdeler als hoofdinvesteerder, een sterke Europese kennis opgebouwd en een robuust netwerk aan de koop- en verkoopkant ontwikkeld.

Ontario Teachers' is ook verheugd aan te kondigen dat Ben Chan een hogere functie zal gaan vervullen als Senior Managing Director, Asia Pacific (APAC). De heer Chan kwam in 2018 bij Ontario Teachers' en speelde een belangrijke rol bij de groei van investeringsactiviteiten in Azië, het aantrekken van cruciaal talent naar de regio en meest recentelijk het toezicht op de opening van ons nieuwe kantoor in Singapore.

De heer Chan is een ervaren investeringsmanager met meer dan drie decennia internationale ervaring in publieke en private aandelen, investeringsbankieren en boekhouding. In de periode vóór Ontario Teachers' werkte hij bij Khazanah Nasional Berhad, waar hij steeds hogere functies heeft bekleed.

"Onze investeringsstrategie vereist uitgebreide investeringsmogelijkheden en groei buiten Noord-Amerika in de komende vijf tot tien jaar. Als respectievelijk hoofd van EMEA en APAC zullen Nick en Ben een cruciale rol spelen bij het realiseren van onze groei en wereldwijde ambities. Ze zullen samenwerken met onze hoofden van activaklassen om de relaties met onze bestaande investeringspartners te verbreden en te verdiepen en nieuwe verbindingen te leggen in strategisch geprioriteerde gebieden", aldus de heer Hindo.

Over Ontario Teachers'

De Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers') is de beheerder van Canada's grootste pensioenplan voor één beroepsgroep, met CAD $ 204,7 miljard aan netto activa (alle cijfers d.d. 30 juni 2020, tenzij anders vermeld). Het bezit een diverse wereldwijde portefeuille van activa, waarvan ongeveer 80% in eigen beheer wordt beheerd, en heeft sinds de oprichting van het plan in 1990 een jaarlijks totaal nettorendement van het fonds van 9,5% behaald. Ontario Teachers' is een onafhankelijke organisatie met het hoofdkantoor in Toronto. De regionale kantoren in Azië-Pacific zijn gevestigd in Hongkong en Singapore, en het regiokantoor Europa, het Midden-Oosten en Afrika bevindt zich in Londen. De toegezegde pensioenregeling, die vanaf 1 januari 2020 volledig gefinancierd is, belegt en beheert de pensioenen van de 329.000 actieve en gepensioneerde leerkrachten in de provincie Ontario. Ga voor meer informatie naar otpp.com en volg ons op Twitter @OtppInfo.

Perswoordvoerders, Dan Madge, +1416 730 6451, [email protected]; Neil Maitland, +44 7971 578507, [email protected]

Related Links

www.otpp.com



SOURCE Ontario Teachers' Pension Plan