Le salon P&I Shanghai 2018 va avoir lieu au National Exhibition and Convention Center (Shanghai), en forme de trèfle à quatre feuilles, dans le quartier Hongqiao

Les 20 ans consacrés à l'innovation culminent dans cette nouvelle plateforme d'imagerie numérique chinoise

Le salon P&I Shanghai 2018, qui vit sa 20e édition, est devenu un rendez-vous annuel de l'industrie vers lequel se tourne tout le secteur photographique. Basé à Shanghai, il est au service non seulement la Chine, mais aussi du monde, car il réunit dans un même lieu les cinq caractéristiques fondamentales du secteur : le lancement du produit, l'affichage du produit, l'expérience de l'utilisateur, la transaction commerciale en elle-même, ainsi que la collaboration et l'échange, comme cela s'applique aux équipements d'imagerie professionnelle et aux solutions d'impression, ainsi qu'aux équipements et accessoires d'imagerie grand public.

P&I Shanghai 2018 va se dérouler dans un nouveau lieu, le National Exhibition and Convention Center (NECC) Shanghai, qui propose une surface d'exposition plus vaste, des services d'appui plus complets et un accès plus aisé aux transports, ce qui permet à l'exposition de construire une plate-forme de premier plan qui couvre la chaîne complète « depuis l'origine à l'impression des images professionnelles ».

En mettant l'accent sur ce que les consommateurs désirent et attendent, les grandes marques du secteur s'unissent pour orienter le développement futur

Face à la transformation du secteur et à la demande croissante des consommateurs pour une meilleure qualité de prise de vue, P&I Shanghai 2018 en a fait le thème de l'évènement et a aussi appelé les acteurs de l'industrie à travailler ensemble pour regrouper toutes les ressources disponibles. Parmi les autres évènements visant à soutenir cette initiative, on trouvera des conférences et des séminaires où les dernières idées en date, les modèles novateurs et les réalisations technologiques de l'industrie seront présentés aux participants.

Après avoir été déplacé, l'évènement collaborera, comme précédemment, avec les exposants chinois et étrangers afin de remporter des parts de marché, tant en Chine qu'à l'étranger, en tirant parti de l'emplacement privilégié du site au cœur de la ceinture économique du fleuve Yang-Tsé, ainsi que de l'accès facile au quartier central des affaires de Hongqiao par tous les moyens de transport et du rôle que joue Shanghai comme centre international des affaires. Parallèlement à cela, l'évènement sera axé sur les multiples opportunités de développement rendues possibles par les avancées technologiques, mobiles et vidéo, notamment les services d'imagerie et les applications cloud, en utilisant les capacités narratives des photos pour améliorer les campagnes de publicité ou de marketing et contribuer à ouvrir de nouveaux horizons.

Selon les dernières informations, près de 200 exposants venant de dix pays et régions du globe se sont inscrits pour participer au P&I Shanghai 2018. L'exposition englobera des images, du matériel de tournage de films et de télévision, du matériel d'impression d'images, des produits et des solutions, des accessoires pour les photos et les films, une vente aux enchères d'exposition photographique, un salon d'échange d'appareils photo et caméras d'occasion ainsi qu'une grande salle de photographie ; tout ceci parmi d'autres expositions qui capteront l'attention, ce qui contribuera à la transformation de la plate-forme de ressources de l'exposition.

Les évènements China Wedding Expo (salon chinois du mariage) et Shanghai Baby Photo Expo (salon des photos de bébés) 2018 se tiendront de manière concomitante afin de constituer un portefeuille complet couvrant toute la chaîne de l'industrie

La 34e édition du China Wedding Expo se tiendra simultanément dans les halls 2, 3 et 4.1. Cette manifestation se décline en quatre plateformes d'exposition : China International Wedding Dress & Fashion Accessories Expo (salon chinois international des robes de mariée et des accessoires de mode) ; China Wedding Photo Album, Frame & Supplies Expo (salon chinois des albums de photos de mariage, des cadres et des fournitures) ; China Wedding Theme Photography Expo (salon chinois des photographies de mariage) et China Wedding Supplies and Honeymoon Photography Expo (exposition chinoise des achats pour le mariage et des photographies de lune de miel).

Le salon Shanghai International Baby Photo Expo aura lieu de manière concomitante dans le Hall 1.

Résumé de l'exposition :

Date : du 11 au 14 juillet 2018

Lieu : Hall 5.1 au sein du National Exhibition and Convention Center (Shanghai)

Adresse : nº1888, Zhuguang Road (porte Ouest du centre des expositions) et nº 333, SongZe Avenue, Qingpu District (porte Nord du centre des expositions)

Transports : prendre la ligne 2 du métro jusqu'à East Xujing Station, puis prendre la sortie 4, 5 ou 6 (pour entrer par la porte Ouest) ou bien prendre la ligne 17 du métro jusqu'à Zhuguang Road Station (pour entrer par la porte Nord)

Pour convenir d'un rendez-vous et obtenir plus d'informations sur l'évènement, veuillez prendre contact avec nous :

Shanghai International Exhibition Co., Ltd.

Téléphone : (86) 21 6279 2828

Courriel : interphoto@siec-ccpit.com

WeChat :

P&I Shanghai 2018 (compte WeChat : interphoto)

