P&I Shanghai 2018 wird im National Exhibition and Convention Center (Shanghai) in Hongqiao stattfinden, das der Form eines vierblättrigen Kleeblatts nachempfunden ist

SHANGHAI, 28. April 2018 /PRNewswire/ -- Die 20. China & Shanghai International Photographic Equipment & Digital Imaging Exhibition (P&I Shanghai 2018), die gemeinsam vom Council for the Promotion of International Trade Shanghai und der Shanghai Photographer's Association ausgerichtet und von der Shanghai International Exhibition organisiert wird, findet vom 11. – 14. Juli 2018 in Halle 5.1 im National Exhibition and Convention Center (NECC) in Shanghai statt.

20 Jahre Innovation kulminieren in neuer chinesischer Plattform für Digitalfotografie