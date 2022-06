Le Scale-out NAS d'Infortrend préserve la compétitivité du secteur des médias et du divertissement grâce à une protection complète des données

TAIPEI, 21 juin 2022 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), premier fournisseur de stockage d'entreprise de l'industrie, a optimisé la protection complète de sa solution Scale-out NAS. Elle a notamment inclus un code d'effacement pour aider les créateurs du secteur des médias et du divertissement (M&E) à récupérer plus rapidement des données et à livrer leur projet en temps et en heure pour rester compétitifs dans le secteur.

L'EonStor CS est une solution de stockage NAS extrêmement flexible qui offre une évolutivité permettant d'augmenter les performances (jusqu'à 100 Gb/s) et la capacité de stockage supplémentaire (jusqu'à 100 Pb). En outre, les utilisateurs peuvent se servir des SSD U.2 NVMe pour encore améliorer les performances grâce à une lecture/écriture des données à faible latence.

Les projets M&E ont souvent des calendriers serrés, de sorte que la performance, la fiabilité des données et la protection sont des facteurs essentiels pour en accélérer l'achèvement. Sans protection des données, dans le pire des cas où toutes les données seraient perdues, quelques minutes de scènes classiques ou primées peuvent nécessiter des heures, voire des jours à composer. Par conséquent, la plupart des studios M&E nécessite une protection complète des données, qui a moins d'impact sur les performances et la productivité du stockage.

L'EonStor CS dispose d'une conception complète de protection des données qui répond aux exigences du secteur M&E. Au niveau du disque local, il intègre RAID pour la protection de redondance des données, capable de reconstruire un disque en quelques heures, ce qui réduit considérablement le temps de récupération des données, par rapport à une reconstruction complète du nœud. Au niveau de la protection des nœuds, le code d'effacement peut produire des données redondantes pour tous les nœuds et lancer la récupération automatique d'un nœud défectueux. Parmi les autres méthodologies de protection des données, l'on peut citer la réplication à distance pour la sécurité au niveau des dossiers. Elle a atteint l'état Veeam Ready Repository pour les capacités de sauvegarde/restauration VM complètes.

« La solution NAS évolutive EonStor CS offre des performances d'E/S élevées et un système complet de protection des données pour accélérer les projets M&E et garantir que les données sont correctement stockées, protégées et produites à temps », a déclaré Frank Lee, directeur principal de la planification des produits chez Infortrend.

À propos de Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) développe et fabrique des solutions de stockage depuis 1993. Avec une forte emphase sur la conception interne, les tests et la fabrication, le stockage Infortrend offre des performances et une évolutivité pour correspondre aux dernières normes, des services de données conviviaux, un service après-vente personnel et une valeur inégalée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.infortrend.com

Infortrend® et EonStor® sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Infortrend Technology, Inc. ; les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

