NAS escalable de Infortrend ayuda a las empresas de medios y entretenimiento a seguir siendo competitivas

TAIPEI, 21 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), el proveedor de almacenamiento empresarial líder del sector, ha optimizado su solución NAS escalable EonStor CS para la protección integral de los datos, incluido el Erasure Code, con el fin de ayudar a los creadores de medios de comunicación y entretenimiento (M&E) a recuperar los datos con mayor rapidez y completar los proyectos a tiempo para seguir siendo competitivos en la industria.

El EonStor CS es una solución de almacenamiento NAS extremadamente flexible que ofrece escalabilidad para aumentar el rendimiento (hasta 100GB/s), y escalabilidad para añadir capacidad de almacenamiento (hasta 100PB). Además, los usuarios pueden utilizar unidades U.2 NVMe SSD para aumentar aún más el rendimiento al ofrecer una lectura/escritura de datos de baja latencia.

Los proyectos de M&E suelen tener calendarios ajustados, por lo que el rendimiento, la fiabilidad de los datos y la protección son factores vitales para agilizar su finalización. Sin protección de datos, en el peor de los casos en que se pierdan todos los datos, la composición de unos minutos de escenas clásicas o premiadas puede requerir horas, si no días. Por lo tanto, la mayoría de los estudios de M&E requieren una protección de datos completa que tenga un menor impacto en el rendimiento del almacenamiento y la productividad.

El EonStor CS tiene un diseño de protección de datos completo que cumple con los requisitos de M&E. De los cuales, a nivel de unidad local, incorpora RAID para la protección de la redundancia de datos que puede reconstruir una sola unidad de disco en cuestión de horas, lo que reduce significativamente el tiempo de recuperación de datos, en comparación con una reconstrucción completa del nodo. A nivel de protección de nodos, Erasure Code puede producir datos redundantes para todos los nodos e iniciar la recuperación automática de un nodo defectuoso. Otras metodologías de protección de datos incluyen la replicación remota para la seguridad a nivel de carpetas y ha alcanzado el estatus de Veeam Ready Repository para las capacidades de restauración de copias de seguridad completas/VM.

"La solución NAS escalable EonStor CS aporta un alto rendimiento de E/S y un completo esquema de protección de datos para agilizar los proyectos de M&E y garantizar que los datos se almacenen, protejan y produzcan a tiempo", afirmó Frank Lee, Director Senior de Planificación de Productos de Infortrend.

