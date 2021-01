Le Secrétariat de l'OCS et TCSA organisent le sommet « National Data Brain »

Le secrétaire général de l'OCS, Vladimir Norov, a prononcé le discours d'ouverture. M. Norov a déclaré que les dirigeants des États membres de l'OCS déploient des efforts conjoints pour mettre en place un mécanisme financier efficace dans le cadre de l'organisation, et ce, afin de contribuer à la promotion d'un développement économique novateur. Une compréhension plus détaillée du travail et des idées de TCSA pourrait aider à atteindre l'objectif d'utiliser des technologies novatrices modernes pour établir une coopération financière plus solide.

Cette conférence devrait fournir un plan technologique pour l'amélioration de la gouvernance numérique de chaque pays, l'amélioration des systèmes de données monétaires de la banque centrale et le développement de divers outils de gouvernance numérique au niveau macroéconomique. M. Norov a également exprimé l'espoir que la conférence puisse accélérer la création de « cerveaux de données nationales » dans divers pays afin d'atteindre la stabilité sociétale et la revitalisation économique; d'élaborer une stratégie d'opérations de change plus stable et plus compétitive pour la banque centrale; de promouvoir la prospérité de tous les États de l'OCS; et d'améliorer constamment le niveau de vie des gens.

Après le secrétaire général, M. Adkins Zheng, président de TCSA, a prononcé un discours sur un concept révolutionnaire : la création de « cerveaux de données nationales ». Exprimant d'abord sa gratitude pour la reconnaissance et le soutien de l'OCS, M. Zheng a présenté TCSA comme la première société internationale de conseil à servir les gouvernements centraux quant à la mise au point de systèmes macroéconomiques nationaux numérisés par la création de cerveaux de données nationales, et à coopérer avec les gouvernements centraux pour promouvoir le développement économique durable et fondé sur les données.

Dans son discours, M. Zheng a également présenté en détail le processus de mise en œuvre du cerveau de données nationales. TCSA a créé des méthodologies et des cadres efficaces pour l'application fonctionnelle des données dans un vaste éventail de dimensions. Dans le contexte actuel de tournant du développement technologique et de la valeur numérique, TCSA a lancé un tout nouveau modèle pour la transmission des données, le stockage des données, le calcul des données et les applications de données. Il s'agit d'un cadre de traitement central des données hautement logique, rentable et efficace qui permet l'application pratique des données dans une multitude de dimensions. Ce cadre de données peut être continuellement et constamment optimisé. En fonctionnant comme l'UCT des ordinateurs et des téléphones mobiles, ce cadre de données peut réduire les coûts de traitement des données nationales de façon exponentielle et accroître la puissance informatique nationale dans la même mesure.

Au cours de l'événement, Howard Chang, vice-président de TCSA, a présenté en détail le modèle complet de coopération en matière de transfert de technologie de TCSA. La proposition de cerveau de données nationales de TCSA et le modèle macroéconomique numérisé ont été largement reconnus par les autorités et les experts du monde entier, y compris ceux de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de l'Université Stanford, de l'Université Columbia, et plus encore. À l'heure actuelle, TCSA collabore avec les gouvernements centraux et les banques centrales de 50 autres pays, dont 5 pays en processus de signature d'accord et 2 pays ayant déjà officiellement signé un accord de coopération.

Le modérateur de cet événement était le secrétaire général adjoint de l'OCS, Yerik Ashimov. Les États membres, les États observateurs, les États partenaires du dialogue de l'OCS, les ambassadeurs, les représentants diplomatiques des États membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) et de la Ligue des États arabes (LEA) à Pékin, ainsi que des entrepreneurs chinois bien connus ont participé à cet événement.

TCSA s'efforce de fournir à tous les États de l'OCS un transfert technologique complet de nouveaux outils numériques de gouvernance économique au service des gouvernements centraux visionnaires, des banques centrales et des services de développement économique et financier en ce qui a trait à la numérisation et la mise à niveau des systèmes et des capacités de gouvernance économique, tout cela dans le but d'atteindre la stabilité, la prospérité et la liberté. À propos de TCSA : https://tcsa.cloud/

