Le secteur de l'alimentation et des boissons vulnérable aux risques de baisse en 2022

Le rapport sectoriel d'Atradius révèle les principaux moteurs de croissance et les défis du secteur de l'alimentation et des boissons sur plusieurs marchés mondiaux.

LEVALLOIS-PERRET, France, le 20 Janvier 2022 /PRNewswire/ -- Un certain nombre de défis devraient toucher le secteur mondial de l'alimentation et des boissons cette année. Les fortes hausses des prix des matières premières et de l'énergie, les pénuries de main-d'œuvre, les problèmes de transport et la propagation de la pandémie de coronavirus pourraient compromettre la rentabilité des principaux sous-secteurs industriels au cours des prochains mois. En outre, les habitudes des consommateurs changent, le client final exigeant de plus en plus une transparence totale sur les ingrédients, les processus de production et la chaîne d'approvisionnement. Tout cela pourrait par la suite peser sur les marges bénéficiaires dans un secteur très concurrentiel, où le pouvoir de négociation des grands détaillants et des discounters est très fort.

Cependant, comme nous le soulignons dans notre dernier rapport, le secteur mondial de l'alimentation et des boissons dispose de plusieurs moteurs qui peuvent débloquer une croissance potentielle cette année. La nature non cyclique du secteur, le nombre croissant de consommateurs à revenu moyen dans les économies émergentes, qui dépensent plus d'argent pour des produits à forte valeur ajoutée, et l'utilisation croissante de la technologie pour concevoir des solutions pour l'approvisionnement alimentaire mondial, sont autant de facteurs qui contribuent à sa croissance. Toutefois, ces facteurs risquent fort de transformer la hausse de la demande en une collation plutôt qu'en un repas complet.

Les variations entre les pays couverts par le rapport, allant de l'Australie au Canada, en passant par l'Indonésie, de nombreux pays européens et les États-Unis, sont importantes, et les entreprises doivent en être conscientes dans leurs activités commerciales régulières avec ce secteur.

Focus France :

Poursuite de la croissance en 2022, mais des difficultés croissantes pour certains sous-secteurs

La production française de produits alimentaires et de boissons devrait croître d'environ 4% en 2022, après une hausse de 4,6% en 2021, et une contraction de 2,0% en 2020. Pendant les fermetures en 2020 et début 2021, la restauration et les producteurs/transformateurs de segments clés comme les boissons et la viande ont souffert de la détérioration de la demande dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, ce qui a impacté négativement leurs marges. Alors que la restauration a rebondi depuis l'année dernière, les recettes n'ont pas encore atteint les niveaux pré-pandémiques.

Actuellement, les producteurs et les transformateurs de tous les sous-secteurs doivent faire face aux prix élevés de l'énergie, des matières premières (ex., les produits laitiers, le blé, le sucre) et des emballages (verre, caoutchouc, papier plastique, papier). Beaucoup auront du mal à répercuter la hausse des prix des intrants, en raison de la forte concurrence de leurs pairs au sein de l'UE. Cela entraînera une nouvelle baisse des marges bénéficiaires dans les mois à venir.

