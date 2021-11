Le secteur de la construction en plein essor risque de subir des pertes de temps et d'argent

PHILADELPHIE, 29 novembre 2021 /PRNewswire/ -- L'ampleur stupéfiante d'argent et de temps perdus sur les projets de construction et d'ingénierie dans le monde entier est révélée dans une nouvelle analyse des réclamations et des litiges de HKA , une société internationale de conseil de premier plan en matière d'atténuation des risques et de résolution des litiges, qui compte plus de 1 000 experts, consultants et conseillers répartis dans 40 bureaux dans 15 pays.

CRUX Insight 2021 distille des informations concrètes sur plus de 1 400 projets dans 94 pays afin d'identifier les principales causes de dépassements approchant la moitié de la valeur en capital des projets et les trois quarts de leurs programmes prévus.

Le quatrième rapport annuel de CRUX combine une analyse régionale de cette banque de connaissances unique avec des informations concrètes fournies par les principaux consultants du secteur.

Faits et conclusions de CRUX 2021

Les principales statistiques sont les suivantes :

1 401 projets analysés

2 000 milliards de dollars - dépenses d'investissement combinées

73 milliards de dollars - valeur totale des demandes

100 millions de dollars - la moyenne des coûts contestés par projet

46,3 % - la valeur des réclamations par rapport au coût prévu

17 mois - la durée moyenne de la prolongation demandée

71,4 % - la prolongation typique des programmes

750 ans - les dépassements cumulés auxquels sont confrontés tous les projets

Les principaux facteurs à l'origine des réclamations et des litiges sont les suivants : modifications de la portée, interprétation contradictoire des contrats, défaillances de la conception et mauvaise gestion des sous-traitants.

Le COVID-19 a provoqué des perturbations supplémentaires, limitant l'accès aux sites et à la main-d'œuvre, réduisant les flux de trésorerie et exposant les limites des dispositions contractuelles sur la force majeure et les changements de loi.

Au-delà du Covid, CRUX Insight rapporte que les pénuries de compétences, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, l'inflation des coûts, la volatilité accrue du marché et la crise climatique augmentent le potentiel de conflit sur les projets :

Compétences : Plus d'un tiers des projets (35,6 %) ont été entravés par des lacunes en matière de compétences et d'expérience, ainsi que par des défauts d'exécution associés

Plus d'un tiers des projets (35,6 %) ont été entravés par des lacunes en matière de compétences et d'expérience, ainsi que par des défauts d'exécution associés Matériaux : Les retards de livraison de matériaux et d'équipements ont eu un impact sur un projet sur neuf (11,3 %) (même avant la date butoir d'août 2021 indiquée dans le rapport et la pénurie actuelle de matériaux dans le monde)

: Les retards de livraison de matériaux et d'équipements ont eu un impact sur un projet sur neuf (11,3 %) (même avant la date butoir d'août 2021 indiquée dans le rapport et la pénurie actuelle de matériaux dans le monde) Climat : Un dixième des projets (10,3 %) a été affecté par des conditions météorologiques exceptionnellement défavorables. Comme d'autres incertitudes mondiales, l'urgence climatique exige un recalibrage des risques liés à la réalisation des projets d'investissement.

« Les projets d'investissement perdent des milliards de dollars chaque année en raison de réclamations et de litiges récurrents, prévisibles et souvent évitables », a déclaré Renny Borhan, PDG de HKA. « RUX Insight 2021 ne se contente pas de diagnostiquer ces défaillances et de quantifier les impacts, mais identifie également les actions correctives pour endiguer ces pertes. Les parties prenantes du projet et l'industrie peuvent tirer des leçons de CRUX pour fonctionner plus efficacement dans ce contexte d'incertitude accrue. »

