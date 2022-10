Le secteur des bioplastiques se réunit à la conférence de l'EUBP à Berlin - programme disponible dès maintenant

BERLIN, 19 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La conférence européenne sur les bioplastiques (EUBP), le plus grand événement professionnel et de réseautage de l'industrie des bioplastiques, se tiendra les 6 et 7 décembre 2022 à Berlin. « Le succès de cette conférence se poursuit pour sa 17e édition. Nous sommes impatients d'accueillir les acteurs internationaux du secteur des bioplastiques à Berlin », a déclaré Hasso von Pogrell, directeur général de l'EUBP. Les participants pourront également assister à la conférence en ligne, puisque celle-ci se déroulera dans un format hybride.

Dans l'ensemble, comme cela a été formulé par le European Green Deal et ses stratégies connexes, l'objectif est clair : réduire la dépendance aux ressources fossiles et les émissions de CO2 pour atteindre la neutralité climatique en 2050. L'Europe doit donc faire sa transition vers une économie circulaire qui utilise au maximum ses ressources, y compris les déchets. Que peuvent apporter les bioplastiques pour aider à atteindre ces objectifs ambitieux ? Le rôle des plastiques biosourcés dans la lutte contre la dépendance au carbone fossile et pour la réduction des émissions de CO2 est de mieux en mieux compris par l'ensemble des États membres de l'UE. Il en va de même pour l'importance des plastiques biodégradables et compostables dans la récupération des déchets organiques. La liste des intervenants illustre à quel point les bioplastiques sont à l'ordre du jour pour les marques, les fabricants, mais aussi les décideurs politiques.

Cette année, la session politique s'ouvrira avec un discours de Christian Holzleitner, chef d'unité responsable de l'économie foncière et de l'élimination des carbones à la direction générale de l'action pour le climat de la Commission européenne. Il soulignera l'importance des cycles durables du carbone, en insistant sur le rôle des bioplastiques. Parmi les autres intervenants figurent Silvia Forni, de la DG ENV de la Commission européenne et Jorge Cristobal Garcia, Centre commun de recherche, CCR, Commission européenne.

Les participants à la 17e conférence de l'EUBP auront également l'occasion de participer à des sessions concernant les meilleures pratiques en matière de collecte des déchets alimentaires, une perspective mondiale sur la normalisation et les avantages de la fin de vie des produits à base de plastiques biosourcés et compostables. La table ronde de cette année, autre temps fort du programme, traitera du rôle des plastiques compostables dans l'économie circulaire. D'autres sessions porteront sur les applications innovantes en faveur de la durabilité, les dernières avancées en matière d'emballage des bioplastiques et les nouveautés dans le domaine des éléments constitutifs du biosourcé. Conformément à la tradition, nous publierons également les nouvelles données du marché du bioplastique 2022. Quel a été le rendement de l'industrie des bioplastiques cette année et quel avenir peut-on espérer ?

L'industrie des bioplastiques étant un moteur clé de l'innovation pour l'ensemble de l'industrie du plastique, nous avons invité des représentants de différentes entreprises, notamment Patrick Zimmermann (FkuR), Hugo Vuurens (CJ Biomaterials), Patrick van Waes (Covation Biomaterials) et Leah Ford (NatureWorks) pour aborder les nouvelles orientations de l'industrie des bioplastiques dans le cadre de nos sessions.

L'EUBP est heureuse d'être soutenue par un large éventail de sponsors (Biotec, Neste, Din Certco, FkuR, OWS, TÜV AUSTRIA, Columbus Instruments, Covation Biomaterials, NatureWorks, Sukano, Technip Energies, TotalEnergies Corbion, WACKER, AIMPLAS) et de partenaires médiatiques qui contribuent à la réussite de cette conférence. Nous remercions particulièrement notre sponsor platine ECHO.

Vous pouvez vous inscrire à la conférence et obtenir votre billet ici : https://www.european-bioplastics.org/events/eubp-conference/registration/

Le programme complet de la conférence est publié ici : https://www.european-bioplastics.org/events/eubp-conference/programme/

European Bioplastics représente les intérêts de l'industrie européenne des bioplastiques. Ses membres comprennent des entreprises de l'ensemble de la chaîne de valeur. Les membres produisent, transforment et distribuent des plastiques fabriqués à partir de matières premières renouvelables, biodégradables ou combinant ces deux propriétés.

Oliver Buchholz, Responsable de la communication, European Bioplastics, Marienstr. 19/20, 10117 Berlin,

Téléphone : +49 (0) 30 28482 353, Fax : +49 (0)30 284 82 359, [email protected]

