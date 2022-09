Le secteur du transport maritime prend des mesures prometteuses en vue d'atteindre les objectifs de 2030 en matière de carburants à émissions zéro

Un nouveau rapport fait état de progrès significatifs sur l'objectif de 5 % par l'industrie, les gouvernements nationaux et des développements positifs à l'IMO

NEW YORK, 21 septembre 2022 /PRNewswire/ -- L'industrie du transport maritime travaille à une décarbonisation complète d'ici 2050 au plus tard et l'année dernière, un plan d'action a été lancé sur lequel les acteurs privés et publics peuvent concentrer leurs efforts collectifs au cours de cette décennie et des suivantes.

Le rapport « Climate Action in Shipping Report - Progress towards Shipping's 2030 Breakthrough », premier du genre, lancé le 21 septembre au cours de la semaine du climat de New York, avant le Global Maritime Forum Annual Summit, et parallèlement au Clean Energy Ministerial Global Clean Energy Forum, marque une étape importante sur la voie de la COP27 et fournit un bilan honnête des progrès réalisés à ce jour, en soulignant les domaines dans lesquels des efforts coordonnés et une collaboration sont nécessaires.

Le rapport constate que « l'industrie, les gouvernements nationaux et l'IMO ont fait des progrès significatifs », mais il est essentiel de convertir ces engagements en développements concrets pour continuer à progresser.

L'étude, dirigée par Katharine Palmer, responsable du transport maritime au sein de l'équipe des UN High level Climate Champions, et Domagoj Baresic, consultant à l'UMAS, a évalué les objectifs de la percée 2030 par rapport aux principaux leviers de changement, qui comprennent : la technologie et l'offre, le financement, la politique, la demande et l'action de la société civile.

La Getting to Zero Coalition, une coalition dirigée par l'industrie et comptant plus de 200 membres issus de toute la chaîne de valeur maritime, en partenariat avec le World Economic Forum et le Global Maritime Forum, a contribué à l'effort en validant les progrès réalisés par rapport aux cinq leviers du plan d'action et a organisé un atelier à Copenhague en juin, au cours duquel les membres de la coalition ont apporté une contribution importante de l'industrie à la réalisation des actions à venir.

En ce qui concerne les progrès en matière de technologie et d'approvisionnement en SZEF (Scalable Zero Emission Fuels), le rapport indique que le transport maritime n'est que « partiellement sur la bonne voie ». Bien que plus de 200 projets pilotes et de démonstration de décarbonisation du transport maritime soient en cours de réalisation et que des progrès aient été observés en ce qui concerne le soutage et les directives de sécurité au niveau international, il est désormais indispensable de passer des projets pilotes aux engagements de production de SZEF, aux investissements et au développement des infrastructures.

Selon l'analyse de l'UMAS, l'industrie devrait s'engager à investir environ 40 milliards de dollars américains par an d'ici 2030 pour le soutage et la production de SZEF, et le rapport souligne la nécessité de clarifier les engagements de financement pour l'infrastructure de production de SZEF.

Il ajoute que les commandes actuelles de navires prêts pour le SZEF devraient encore augmenter, tandis qu'un véritable marché du fret zéro carbone devrait émerger.

En ce qui concerne les politiques, les auteurs affirment qu'il est essentiel que les signaux politiques positifs, tels que le consensus sur la tarification des émissions de GHG, se traduisent par des accords fermes à l'IMO en 2023, l'année à venir offrant une importante fenêtre d'opportunité avant la révision de la stratégie de l'IMO's Greenhouse Gas Strategy.

Katharine Palmer, responsable du transport maritime au sein de l'équipe des UN High level Climate Champions, a déclaré : « Pour atteindre l'objectif de l'horizon de 2030, nous avons besoin d'une action à court terme au niveau des projets décrivant l'action tangible et collective requise. Ce rapport fait honnêtement le point sur les progrès réalisés, qui doivent continuer à être contrôlés et suivis. Dans la perspective de la COP27, il s'agit d'une étape importante pour signaler un véritable passage à l'action afin de convertir ces engagements et promesses en actions et solutions. »

Domagoj Baresic, consultant chez l'UMAS, a déclaré : « Pour que l'industrie du transport maritime se décarbonise, de multiples actions susceptibles d'augmenter la production et l'adoption de carburants zéro émission évolutifs dans l'industrie sont nécessaires dès maintenant. Ce rapport met en évidence les progrès significatifs qui ont été réalisés pour décarboniser le transport maritime, tout en montrant que d'autres actions importantes sont nécessaires. Les preuves présentées montrent que le moment est venu de prendre les mesures nécessaires pour que, d'ici 2030, le secteur s'engage dans une trajectoire de décarbonisation. »

Le rapport de l'UMAS et des UN High level Climate Champions, soutenu par la Getting to Zero Coalition, Lloyd's Register et le Mission Possible Partnership, fait suite à la publication, en octobre 2021, d'un plan d'action par les UN Climate Change High Level Champions, l'UMAS et le Global Maritime Forum, qui présente les actions et les étapes spécifiques à court terme autour desquelles les entreprises et les gouvernements peuvent s'unir sur la base des percées 2030 des High-Level Climate Champions.

SOURCE Getting to Zero Coalition