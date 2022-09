Transporte marítimo dá os primeiros passos promissores para cumprimento da meta 2030 Breakthrough com relação a Scalable Zero Emission Fuels

Novo relatório aponta para um progresso significativo com relação à meta de 5% pelo setor, governos nacionais e desenvolvimentos positivos na IMO.

NOVA YORK, 21 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O setor de transporte marítimo está empenhado em atingir a descarbonização total até no máximo 2050, e no ano passado foi lançado um plano de ação no qual os atores privados e públicos podem concentrar seus esforços coletivos nesta década e nas próximas.

A "Ação Climática em Relatório de Transporte Marítimo - Progresso com Relação à 2030 Breakthrough do Transporte Marítimo", a primeira de seu tipo, lançada em 21 de setembro durante a New York Climate Week, antes do Global Maritime Forum Annual Summit e paralelamente ao Clean Energy Ministerial Global Clean Energy Forum, marca uma etapa significativa no caminho para a COP27 e oferece uma análise honesta do progresso feito até o momento, destacando onde o esforço coordenado e a colaboração são necessários.

O relatório constatou que houve um "progresso significativo do setor, dos governos nacionais e desenvolvimentos positivos na IMO", mas transformar esses compromissos em desenvolvimentos concretos é vital para um progresso maior.

O estudo, liderado por Katharine Palmer, líder de transporte marítimo da equipe UN High level Climate Champions, e Domagoj Baresic, consultor na UMAS, avaliou as metas 2030 Breakthrough quanto a importantes alavancas de mudança: tecnologia e fornecimento, financiamentos, políticas, demanda e ação da sociedade civil.

A Getting to Zero Coalition, uma coalizão liderada pelo setor com mais de 200 membros de toda a cadeia de valor marítima em parceria com o World Economic Forum e o Global Maritime Forum, tem contribuído para o esforço, validando o progresso realizado em termos das cinco alavancas do plano de ação. Ela também realizou um workshop em Copenhague em junho com os membros da coalizão, fornecendo informações significativas do setor até o caminho para as ações.

Em termos de progresso na tecnologia e fornecimento de SZEF (Scalable Zero Emission Fuels), o relatório constatou que o transporte marítimo está apenas "parcialmente no caminho certo". Embora haja mais de 200 projetos piloto e de demonstração de descarbonização do transporte marítimo em fase de preparação e tenha havido progresso internacionalmente com relação às diretrizes de reabastecimento e segurança, agora é extremamente importante passar dos pilotos para compromissos de produção de SZEF, investimentos e desenvolvimento de infraestrutura.

Com base na análise da UMAS, espera-se que o setor deva se comprometer a investir cerca de USD 40 bilhões anualmente até 2030 para reabastecimento e produção de SZEF, e o relatório aponta para a necessidade de haver maior clareza sobre os compromissos de financiamento para a infraestrutura de produção de SZEF.

Ele acrescenta que os pedidos atuais de navios prontos para SZEF devem aumentar ainda mais, enquanto espera-se que surja um verdadeiro mercado de frete com zero emissões de carbono.

Quanto a políticas, os autores disseram que é vital que sinais de políticas positivas, como consenso sobre os preços das emissões de GEE, transformem-se em acordos firmes na IMO em 2023, uma vez que o próximo ano oferece uma importante janela de oportunidades antes da revisão da IMO's Greenhouse Gas Strategy.

Katharine Palmer, líder de transporte marítimo da equipe UN High level Climate Champions, afirmou: "Para atingirmos a meta 2030 Breakthrough, precisamos de ações a nível de projeto de curto prazo que descrevam as ações tangíveis e coletivas necessárias. Este relatório atua como uma análise honesta do progresso que precisa continuar a ser monitorado e acompanhado. Na preparação para a COP27, essa é uma etapa importante para sinalizar uma verdadeira mudança para a concretização, a fim de transformar esses compromissos e promessas em ações e soluções"

Domagoj Baresic, consultor da UMAS, disse: "Para que haja a descarbonização do setor de transporte marítimo, são necessárias agora várias ações que possam aumentar a produção e a adoção de Scalable Zero Emission Fuels no setor. Esse relatório fornece evidências do progresso significativo que foi realizado para descarbonizar o transporte marítimo, mas mostra, ao mesmo tempo, que é necessária uma ação mais significativa. As evidências apresentadas mostram que agora é o momento de tomar as medidas necessárias para garantir que até 2030 o setor esteja comprometido com uma trajetória de descarbonização."

A UMAS e o relatório da UN High Level Climate Champions, com o apoio da Getting to Zero Coalition, do Lloyd's Register e da Mission Possible Partnership, segue a publicação de outubro de 2021 de um plano de ação da UN Climate Change High Level Champions, da UMAS e do Global Maritime Forum, que estabeleceu as ações e marcos de curto prazo específicos em torno dos quais empresas e governos podem se unir com base nas metas 2030 Breakthrough da High-Level Climate Champions.

