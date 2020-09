Le serveur Huawei FusionServer Pro 2488H V6 obtient la certification pour l'application SAP HANA

Depuis l'établissement d'un partenariat mondial de coopération technique en 2012, Huawei et SAP s'attachent à renforcer leurs points forts. Les capacités logicielles de SAP et d'infrastructure de Huawei fournissent ensemble des solutions efficaces et fiables pour le marché des entreprises et proposent des services de grande qualité pour la transformation numérique des clients mondiaux. Le SAP Partner Adoption Center facilite la coopération stratégique entre les deux parties, en pilotant le processus d'innovation conjoint afin d'assurer des services à guichet unique pour les clients et les partenaires.

Le résultat de la certification des dispositifs SAP HANA du Huawei FusionServer Pro 2488H V6 est disponible sur le site Web officiel de SAP : https://www.sap.com/dmc/exp/2014-09-02-hana-hardware/enEN/appliances.html?textsearch=2488H+V6#categories=certified&search=2488H%20V6&recordid=2352

