Le Service géologique saoudien publie de nouveaux ensembles de données géologiques pour stimuler l'investissement et l'exploration minière

RIYAD, Arabie saoudite, 26 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le Service géologique saoudien (SGS) annonce ce jour la publication d'un nouveau lot de données géologiques, enrichissant ainsi le site de la base de données géologiques nationale (NGD). Cette étape coïncide avec le jour de la fondation du SGS, soulignant son engagement à stimuler la croissance du secteur minier grâce à des informations géologiques fiables et complètes.

Les nouveaux ensembles de données couvrent 30 % du bouclier arabique. Ces dossiers comprennent des données géochimiques de surface et des données géophysiques aériennes collectées dans le cadre du programme d'études géologiques générales. En outre, l'initiative de la Bibliothèque nationale des carottes relative aux échantillons de forage a permis le balayage spectral de plus de 70 kilomètres d'échantillons de carottes et la numérisation de plus de 4 000 rapports techniques relatifs à des sites de gisements de minerais.

Le portail NGD sert de plateforme centralisée pour l'accès et l'utilisation des données géologiques, permettant aux chercheurs, aux professionnels de l'industrie et aux investisseurs de prendre des décisions éclairées et de stimuler l'innovation dans le secteur minier et minéral de l'Arabie saoudite.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://ngd.sgs.gov.sa/en.

