SHANGHAI, 13 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 8 décembre 2022, le Shanghai Futures Exchange (SHFE) et sa filiale Shanghai International Energy Exchange (INE) ont publié des statistiques sur le volume des transactions pour novembre 2022.

Points marquants :

Le volume total des échanges du SHFE a atteint les 179 332 milliers de lots en novembre 2022, soit une baisse de 22,3 % par rapport à l'exercice précédent. Le nombre de jours d'activité s'élevait à 22.

Le volume total des échanges commerciaux d'argent en novembre s'est établi à 24 798 milliers de lots, tandis que l'intérêt ouvert quotidien moyen atteignait les 1 127 milliers de lot, un record de la moyenne quotidienne mensuelle au cours des 12 derniers mois.

Le volume total des échanges commerciaux d'étain en novembre s'est établi à 3 981 milliers de lots, tandis que l'intérêt ouvert quotidien moyen atteignait les 181 milliers de lots, un record de la moyenne quotidienne mensuelle au cours des 12 derniers mois.

Le volume total des échanges commerciaux d'aluminium en novembre s'est établi à 1 253 milliers de lots, tandis que l'intérêt ouvert quotidien moyen atteignait les 57 milliers de lots, un record de la moyenne quotidienne mensuelle au cours des 12 derniers mois.

Le volume total des échanges commerciaux de zinc en novembre s'élevait à 1 065 milliers de lots, avec un volume quotidien moyen de 48 milliers de lots, un record de la moyenne quotidienne mensuelle au cours des 12 derniers mois.

Pour obtenir des données plus détaillées, veuillez consulter le site du SHFE : https://www.shfe.com.cn/statements/

Le volume total des échanges commerciaux de l'INE a atteint les 10 496 milliers de lots en novembre 2022, soit une hausse de 42,6 % sur un an. Le nombre de jours d'activité s'élevait à 22.

Le volume total des échanges commerciaux de LSFO en novembre s'est établi à 4 081 milliers de lots.

Le volume total des échanges commerciaux de pétrole brut en novembre s'est établi à 3 571 milliers de lots.

Le volume total des échanges commerciaux d'options de pétrole brut en novembre s'est établi à 815 milliers de lots, tandis que l'intérêt ouvert quotidien moyen atteignait les 37 milliers de lot, un record de la moyenne quotidienne mensuelle au cours des 12 derniers mois.

Pour obtenir des données plus détaillées, veuillez consulter le site Web de l'INE : https://www.ine.cn/statements/

À propos du SHFE

Avec pour objectif ultime de servir l'économie réelle, le Shanghai Futures Exchange (« SHFE ») est soumis à la réglementation uniforme de la China Securities Regulatory Commission (« CSRC ») et organise les transactions à terme approuvées par la CSRC conformément aux principes d'ouverture, d'impartialité, d'équité et d'intégrité. Actuellement, 20 contrats à terme et 6 options sur les matières premières sont disponibles à la négociation sur le SHFE.

À propos d'INE

Enregistré dans la zone pilote de libre-échange de Chine (Shanghai) en 2013, le Shanghai International Energy Exchange (« INE ») gère la cotation, la compensation, le règlement et la livraison de contrats à terme, d'options et d'autres produits dérivés, formule des règles commerciales, met en œuvre l'autorégulation, publie des informations sur le marché et fournit des services de technologie, de mise à disposition d'espaces et d'installations.

SOURCE Shanghai Futures Exchange