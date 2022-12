Shanghai Futures Exchange e Shanghai International Energy Exchange divulgam estatísticas de volume de negociações de novembro de 2022

XANGAI, 12 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 8 de dezembro de 2022, a Shanghai Futures Exchange (SHFE) e sua subsidiária Shanghai International Energy Exchange (INE) divulgaram estatísticas de volume de negociações de novembro de 2022.

Destaques:

O volume total de negociações da SHFE atingiu 179.332 lotes em novembro de 2022, uma redução de 22,3% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Houve um total de 22 dias de negociações.

O volume total de negociações de prata em novembro foi de 24.798 lotes, enquanto a média diária de juros em aberto atingiu 1.127 lotes, um pico médio diário mensal nos últimos 12 meses.

O volume total de negociações de estanho em novembro foi de 3.981 lotes, enquanto a média diária de juros em aberto atingiu 181 mil lotes, um pico médio diário mensal nos últimos 12 meses.

O volume total de negociações de opções de alumínio em novembro foi de 1.253 lotes, enquanto a média diária de juros em aberto atingiu 57 mil lotes, um pico médio diário mensal nos últimos 12 meses.

O volume total de negociações de opções de zinco em novembro foi de 1.065 lotes, com volume médio diário de 48 mil lotes, um pico médio diário mensal nos últimos 12 meses.

Para obter informações mais detalhadas, acesse o site da SHFE: https://www.shfe.com.cn/statements/

O volume total de negociações da INE atingiu 10.496 lotes em novembro de 2022, um aumento de 42,6% em relação ao ano anterior. Houve um total de 22 dias de negociações.

O volume total de negociações de LSFO em novembro foi de 4.081 lotes.

O volume total de negociações de petróleo bruto em novembro foi de 3.571 lotes.

O volume total de negociações de opções de petróleo bruto em novembro foi de 815 mil lotes, enquanto a média diária de juros em aberto atingiu 37 mil lotes, um pico médio diário mensal nos últimos 12 meses.

Para obter informações mais detalhadas, acesse o site da INE:https://www.ine.cn/statements/

Sobre a SHFE

Com o objetivo máximo de servir a economia real, a Shanghai Futures Exchange ("SHFE") atua sob a regulamentação uniforme da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ("CSRC"), e organiza as negociações de contratos de futuros aprovados pela CSRC, de acordo com os princípios de abertura, imparcialidade, justiça e integridade. Atualmente, existem 20 contratos de futuros e seis opções de commodities disponíveis para negociação na SHFE.

Sobre a INE

Registrada na Zona de Livre Comércio Piloto da China (Xangai) em 2013, a Shanghai International Energy Exchange ("INE") opera a listagem, compensação, liquidação e entrega de futuros, opções e outros derivativos, e elabora regras comerciais, implementa autorregulamentação, publica informações de mercado e fornece serviços de tecnologia, espaço e instalações.

FONTE Shanghai Futures Exchange

