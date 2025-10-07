Le Shenzhen Futian Fashion Day revient à Paris

L'innovation au service de la mode

PARIS, 7 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Le 29 septembre, le Shenzhen Futian Fashion Day a fait son retour à Paris pour une seconde édition, dans le cadre du programme « Welcome to Paris » de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Organisé par la Bay Area Sustainable Fashion Alliance (BASFA), avec le soutien du district de Futian à Shenzhen, l'événement a mis à l'honneur trois maisons de mode féminine : NEXY.CO, YINER et LAURÈL (groupe Ellassay). L'objectif était de promouvoir les échanges culturels et révéler la créativité de la mode chinoise à l'international.

iMAGE1

Trois visions singulières de la féminité moderne

NEXY.CO, marque haut de gamme du groupe EEKA Fashion, fusionne raffinement européen et héritage oriental. Sa collection Printemps-Été 2026, The Time of MULAN, rend hommage aux femmes modernes, à la fois résilientes et raffinées.

YINER , marque phare du groupe YINGER Fashion, marie élégance sobre et influences croisées entre Orient et Occident. Sa collection The Order of Nature utilise le fruit comme métaphore de la croissance, inspirée par la spirale d'or, devenue langage visuel.

LAURÈL , fondée à Munich et aujourd'hui intégrée au groupe Ellassay, puise dans l'esthétique Bauhaus et l'artisanat allemand. Sa collection The Eternity of Order explore la géométrie et une féminité intemporelle à travers des coupes affirmées et des matières naturelles.

Futian : nouveau pôle stratégique de la mode

Au cœur de Shenzhen, Futian s'impose comme un pilier de l'industrie de la mode en Chine, aux côtés de la finance et de la tech. En 2024, la valeur ajoutée de l'industrie de la mode représentait déjà 15 % du PIB régional, avec plus de 1 700 entreprises de taille significative implantées sur le territoire, générant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 524 milliards de yuans. Ancré par le Bay Area Fashion Center (BAFC), qui réunit plus de 30 marques majeures, Futian est désormais un pôle de mode axé sur l'innovation et doté d'une influence mondiale.

Innovation et partenariats

Cette édition a été marquée par la signature d'un protocole d'accord entre la BASFA et Luxurynsight, une plateforme SaaS française soutenant l'expansion mondiale des marques de luxe. Les maisons de Futian bénéficieront désormais d'outils analytiques de pointe.

Le défilé a également intégré une bande-son générée par IA, mêlant traditions et créations numériques.Futian investit dans les wearables intelligents, les avatars numériques et la mode alimentée par l'IA.

Avec des initiatives telles que le nouveau campus chinois de l'Istituto Marangoni à Futian, le quartier renforce son statut de référence mondiale pour la mode.

Le Shenzhen Futian Fashion Day 2025 met en lumière une nouvelle génération de créateurs chinois, alliant excellence créative, technologies émergentes et ouverture internationale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2788003/iMAGE1.jpg