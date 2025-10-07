Shenzhen Futian Fashion Day kehrt nach Paris zurück

Innovation im Dienste der Mode

PARIS, 7. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Am 29. September 2025 kehrte der Shenzhen Futian Fashion Day im Rahmen des Programms „Welcome to Paris" der Fédération de la Haute Couture et de la Mode zum zweiten Mal nach Paris zurück. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Bay Area Sustainable Fashion Alliance (BASFA) mit Unterstützung der Bezirksregierung von Futian in Shenzhen. Präsentiert wurden Kollektionen von drei Damenmodemarken: NEXY.CO, YINER und LAURÈL (Ellassay Group). Das Ziel war es, den kulturellen Austausch zu fördern und die Kreativität der chinesischen Mode auf der internationalen Bühne zu präsentieren.

iMAGE1

Drei unterschiedliche Visionen von moderner Weiblichkeit

NEXY.CO, eine Premiummarke der EEKA Fashion Group, verbindet europäische Raffinesse mit orientalischem Erbe. Die Frühjahr-Sommer-Kollektion 2026, The Time of MULAN, ist eine Hommage an moderne Frauen – widerstandsfähig und anmutig wie die Magnolienblüte.

YINER, die führende Marke der YINGER Fashion Group, verbindet östliche und westliche Einflüsse mit subtiler Eleganz. Die neue Kollektion The Order of Nature verwendet Früchte als Metapher für Wachstum, geleitet von der goldenen Spirale als visuellem Thema.

LAURÈL, ursprünglich in München gegründet und nun Teil der Ellassay Group, lässt sich von der Bauhaus-Ästhetik und deutscher Handwerkskunst inspirieren. Die neueste Kollektion The Eternity of Order betont geometrische Strukturen und zeitlose Weiblichkeit durch kühne Schnitte und natürliche Materialien.

Futian: Chinas aufstrebendes Modezentrum

Der Bezirk Futian liegt im Zentrum von Shenzhen und entwickelt sich neben dem Finanz- und Technologiesektor zu einer strategischen Säule der chinesischen Modebranche. Im Jahr 2024 machte die Wertschöpfung der Modebranche 15 % des regionalen BIP aus, wobei über 1 700 führende Unternehmen einen Jahresumsatz von mehr als 524 Milliarden Yuan erzielten. Mit dem Bay Area Fashion Center, in dem mehr als 30 Top-Marken vertreten sind, hat sich Futian heute zu einem innovationsgetriebenen Modezentrum von internationaler Bedeutung mit globaler Ausstrahlung entwickelt.

Partnerschaften und Innovation

In dieser Ausgabe wurde eine Absichtserklärung zwischen BASFA und Luxurynsight unterzeichnet, einer französischen SaaS-Plattform, die die globale Expansion von Luxusmarken unterstützt. Dadurch erhalten Marken und Designer aus Futian Zugang zu erstklassigen Analysetools.

Neue Technologien wurden in die Veranstaltung integriert, wobei ein KI-generierter Soundtrack die Modenschau begleitete und Tradition mit digitaler Kunst verband.

Der Bezirk macht auch Fortschritte bei intelligenten Wearables, digitalen Avataren und KI-gesteuerter Mode.

Mit Initiativen wie dem neuen China-Campus des Istituto Marangoni in Futian festigt der Bezirk seine Rolle als zukunftsweisendes Modezentrum.

Der Shenzhen Futian Fashion Day in Paris 2025 feierte Design, Innovation und interkulturelle Zusammenarbeit und definierte Chinas Stellung in der globalen Modewelt neu.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2788003/iMAGE1.jpg