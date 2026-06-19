Le SIFF lance « AI BACKLOT » : une nouvelle frontière dans la collaboration entre l'IA et le cinéma

SHANGHAI, 19 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le 28e Festival international du film de Shanghai (SIFF) a dévoilé « AI BACKLOT », une initiative pionnière explorant l'intégration de l'intelligence artificielle dans la production cinématographique. Lancé conjointement par le SIFF et Hailuo AI (MiniMax), ce programme présente l'IA non seulement comme un sujet académique, mais aussi comme un acteur à part entière de la réalisation cinématographique professionnelle, travaillant aux côtés des réalisateurs, scénaristes et créateurs visuels, dans le but de relever les défis liés au développement des personnages, à la narration émotionnelle, à la gestion budgétaire et aux processus de production.

Lancé dans le cadre d'un appel à candidatures mondial d'une durée de 43 jours, le programme a attiré près de 500 candidats issus de sept pays et régions. À l'issue d'un examen rigoureux et d'une sélection des équipes hors ligne, quatre équipes créatives internationales ont été retenues pour réaliser Lightcone, N.I. (Neng Gong Zhi Ren), Tri-Head et Bicycle Kids. Grâce à un modèle « 1+1 » associant des cinéastes professionnels à des créateurs spécialisés dans l'AIGC, toutes les équipes ont réalisé en l'espace d'un mois des courts-métrages originaux créés à l'aide de l'IA, tout en consignant l'intégralité des étapes de production et des avancées créatives.

La soirée de lancement « AI BACKLOT Premiere & Creation Insights » a débuté le 14 juin dans la salle de bal du Crowne Plaza Shanghai JINJUE. Ces quatre courts-métrages ont été présentés en même temps que le premier rapport mondial « Industry Observation1 Report on AI-Film Hybrid Creation, rédigé par l'École de théâtre, de cinéma et de télévision de l'Université de communication de Chine. Cet événement offre une transparence totale sur l'ensemble du processus industriel en présentant des séquences originales, des storyboards, des prompts d'IA et des documents de révision, offrant ainsi au secteur mondial un aperçu sans précédent de la prise de décision créative assistée par l'IA.

Deux invités de marque ont prononcé des discours d'ouverture. Tong Ying, directrice adjointe du Centre du Festival international du cinéma et de la télévision de Shanghai, a déclaré qu'AI BACKLOT avait pour objectif de créer un modèle concret et exemplaire pour le secteur, en soulignant que la technologie numérique venait renforcer la créativité humaine plutôt que la remplacer. Huang Jianxin, célèbre réalisateur chevronné et fondateur d'AI BACKLOT, a souligné l'évolution rapide des technologies d'IA au cinéma et a insisté sur le fait que la narration humaine, le jugement esthétique et la vision créative restaient au cœur de l'art cinématographique.

Sous la supervision d'un jury de professionnels présidé par Huang Jianxin et composé de Gong Bo, Mu Deyuan, Yu Baimei et Zhang Chiyu, l'exposition publique « AI BACKLOT », qui a lieu sur deux jours, s'est tenue au Centre des arts cinématographiques de Shanghai les 14 et 15 juin. Les visiteurs ont pu découvrir les plateaux de tournage, participer à des ateliers, tester des outils d'IA et relever le défi de production en direct « My Story ». S'appuyant sur les politiques culturelles numériques de la nouvelle zone de Lingang, ce projet apporte une étude de cas chinoise concrète à la réflexion mondiale sur la réalisation cinématographique assistée par l'IA.