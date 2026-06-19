SIFF lanza "AI BACKLOT": una nueva frontera en la colaboración entre la IA y el cine

SHANGHÁI, 19 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 28º Festival Internacional de Cine de Shanghai (SIFF) presenta "AI BACKLOT", una iniciativa pionera que explora la integración de la inteligencia artificial en la producción cinematográfica. Lanzado de forma conjunta por medio de SIFF y Hailuo AI (MiniMax), el programa posiciona la IA no solo como un tema académico, sino también como un participante in situ en el cine profesional, trabajando junto a directores, guionistas y creadores visuales para hacer frente a desafíos relacionados con el desarrollo de personajes, la narración emocional, la elaboración de presupuestos y los flujos de trabajo de producción.

Lanzado mediante una convocatoria abierta global de 43 días, el programa atrajo a casi 500 solicitantes de siete países y regiones. Tras una rigurosa revisión y la selección presencial de los equipos, se confirmaron cuatro equipos creativos internacionales para producir Lightcone, N.I. (Neng Gong Zhi Ren), Tri-Head y Bicycle Kids. Adoptando un modelo 1+1 que empareja a cineastas profesionales con creadores de AIGC, todos los equipos finalizaron cortometrajes originales con asistencia de IA en un mes, registrando diarios de producción completos y avances creativos.

El estreno de AI BACKLOT y el lanzamiento de Creation Insights se llevaron a cabo el 14 de junio en el salón de baile JINJUE del Crowne Plaza Shanghai. Los cuatro cortometrajes se estrenaron junto con el primer informe mundial Industry Observation1 Report on AI-Film Hybrid Creation, elaborado por la Escuela de Teatro, Cine y Televisión de la Universidad de Comunicación de China. El evento ofrece una transparencia industrial completa al mostrar material original, guiones gráficos, indicaciones de IA y materiales de revisión, proporcionando a la industria global una visión sin precedentes de la toma de decisiones creativas asistida por IA.

Dos invitados clave pronunciaron discursos de apertura. Tong Ying, subdirector del Centro del Festival Internacional de Cine y Televisión de Shanghai, afirmó que AI BACKLOT tiene como objetivo crear una muestra industrial práctica y digna de referencia, enfatizando que la tecnología digital potencia, en lugar de reemplazar, la creatividad humana. Huang Jianxin, célebre director veterano e iniciador de AI BACKLOT, señaló la rápida iteración de la tecnología de IA cinematográfica y enfatizó que la narración humana, el juicio estético y la visión creativa siguen siendo el corazón del arte cinematográfico.

Bajo la supervisión de un panel de profesionales liderado por Huang Jianxin, junto con Gong Bo, Mu Deyuan, Yu Baimei y Zhang Chiyu, la exposición pública AI BACKLOT, de dos días de duración, tuvo lugar en el Centro de Arte Cinematográfico de Shanghái del 14 al 15 de junio. Los visitantes exploraron platós abiertos, participaron en talleres, probaron herramientas de IA y experimentaron el desafío de producción en vivo "My Story". Respaldado por las políticas culturales digitales de la Nueva Área de Lingang, el proyecto aporta un estudio de caso práctico chino a la exploración global del cine asistido por IA.