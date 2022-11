Le site officiel de POP MART offre aux fans un véritable festival d'art toys : joyeux 12e anniversaire !

BEIJING, 13 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La célébration du 12e anniversaire de POP MART commencera officiellement du 10 au 17 novembre. Au cours de cette semaine, POP MART réservera une série de surprises aux amateurs d'art toys du monde entier.

Plusieurs produits récemment lancés seront disponibles sur le site Web officiel . La 8e série de SKULLPANDA, « The Warmth », est un best-seller depuis sa mise en vente. Cette série marque une rupture par rapport au style précédent de SKULLPANDA, mettant en scène l'acceptation de soi et la réconciliation de l'artiste avec un effet de fausse céramique. D'après le site Web de POP MART, la société sortira également le 17 novembre la série MOLLY × Ninagawa Mika Blind Box et l'ensemble DIMOO Christmas Bell Scene.

En outre, POP MART lancera une série d'articles limités pendant l'événement, notamment le ROBOT INSTINCTOY M-8, la série SKULLPANDA Funky Winter Limited 100%, et la MEGA SPACE MOLLY BISOUNOURS en trois tailles : 100 %, 400 % et 1000 %. En outre, l'événement anniversaire prévoit également le retour surprenant de certaines séries auparavant populaires, comme la MEGA SPACE MOLLY 100% SERIES 01, ce qui ne manquera pas de susciter l'enthousiasme des fans.

Tout en proposant aux joueurs les derniers succès, POP MART prépare également un large éventail de cadeaux exclusifs et personnalisés, dont un gâteau aux baies aléatoire, le badge du 12e anniversaire, le cadre photo DIMOO du 12e anniversaire et une couverture Molly*Erosion. Vous trouverez plus de détails sur l'événement sur le site officiel.

Depuis le début de cette année, POP MART a déployé son expansion commerciale sur le marché européen. L'entreprise a créé un site européen sur Amazon, atteignant un taux de croissance mensuel moyen de 148 % depuis le tout premier jour. Le nombre cumulé de visiteurs pour les quatre premiers mois était de 850 000, touchant des clients au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en Italie. Des pays comme l'Espagne, la Pologne et les Pays-Bas seront couverts dans l'avenir.

À propos des art toys

Les art toys sont également connus sous le nom de designer toys. Différents des traditionnels kits en résine inspirés de la culture anime, les art toys sont des œuvres créatives qui intègrent l'art, le design, la mode, la peinture, le relief et d'autres éléments dans le support des jouets physiques. Il s'agit donc d'un support de création plus artistique.

À propos de POP MART

POP MART est l'une des marques d'art toys les plus populaires qui font fureur auprès de la jeune génération actuelle. En 2016, POP MART a identifié les opportunités du marché des art toys, et a commencé à découvrir et à encourager des artistes et des designers d'art toys exceptionnels. Cette stratégie a permis de commercialiser le segment de niche des art toys à grande échelle, et a lancé la tendance des art toys.

Jusqu'à présent, POP MART a réussi à élever de célèbres personnages d'art toys, dont MOLLY, DIMOO, SKULLPANDA, THE MONSTERS, HIRONO et PUCKY, tous adorés par les fans du monde entier.

Depuis 2018, POP MART a étendu sa présence mondiale à 25 pays et régions tout en popularisant les art toys à travers plus de 350 magasins et plus de 1 800 Robo Shops dans le monde.

