Le smartphone 5G de Hotwav, Hotwav Cyber 7, résistant à l'eau, à la poussière et aux chocs, est disponible sur Banggood pour une durée limitée

Ciblant les jeunes consommateurs, Hotwav Cyber 7 est un smartphone de luxe abordable au design distinctif et élégant qui combine des éléments de haute technologie avec les couleurs dominantes simples, mais classiques (rouge et noir).

Outre cet excellent design extérieur, le téléphone est également doté d'un boîtier IP68/69K très résistant et durable et d'une grande batterie (8280mAh) qui offre jusqu'à 600 heures d'autonomie en veille, garantissant ainsi une expérience sans précédent aux utilisateurs, que ceux-ci l'utilisent pour jouer, regarder des vidéos ou lors d'événements extérieurs. De plus, le système de charge rapide de 18 W permet une charge complète en peu de temps.

Avec une puce MediaTek Dimensity 700 de 7 nm qui prend en charge les modes de réseau 5G SA/NSA, un processeur Octa-core et 8 Go de mémoire vive (RAM) plus 128 Go de mémoire fixe (ROM), le Hotwav Cyber 7 surpasse les performances lorsqu'il s'agit de répondre aux demandes de l'utilisateur. Notamment, la combinaison d'un écran FHD+ de 6,3 pouces en verre de Corning et d'une puce 5G permet de créer une expérience interactive exceptionnelle et d'offrir de meilleures performances.

En outre, le smartphone utilise la caméra avant de 32 MP qui améliore la qualité de l'image, la caméra principale HD de 48 MP avec 8 MP en grand angle et 2 MP en macro, et la caméra HD de vision nocturne de 20 MP dotée de deux lumières infrarouges à haute puissance, qui permet d'enregistrer des vidéos claires même la nuit.

Fondée en 2008, Hotwav s'est engagée à servir le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est où ses téléphones portables ont acquis une popularité croissante auprès des utilisateurs avec des expéditions mensuelles moyennes de plus de 300 000 unités. La société espère surprendre et ravir les consommateurs en assurant un approvisionnement suffisant du smartphone Cyber 7 sur Banggood à un prix très compétitif.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site http://www.hotwav.com/ ou nous contacter à l'adresse suivante [email protected] .

Contact pour les médias : Rocky Zhu, +86-13530132705, [email protected]

