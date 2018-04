Le SMOKIN' ED'S CAROLINA REAPER® remporte un Guinness World Record pour un piment encore plus piquant

Le Guinness reconnaît désormais une nouvelle moyenne record de 1 641 000 SHU (unités de mesure de la force des piments de Scoville) pour le SMOKIN' ED'S CAROLINA REAPER®, à la date effective du 11 août 2017, soit un piquant supérieur de plus de 71 000 SHU par rapport à son record exceptionnel de 2013. En comparaison, le piment jalapeño se situe entre 2 500 et 8 000 SHU.

Grâce à des niveaux maximums récemment mesurés en laboratoire de plus de 2 189 000 SHU , le SMOKIN' ED'S CAROLINA REAPER® a réaffirmé, à l'issue de la recertification exigée par Guinness, sa place incontestée en haut du classement des piments « ultra-piquants ».

Dans la mesure où son phénotype végétal a mûri davantage, le SMOKIN' ED'S CAROLINA REAPER® est devenu plus piquant par rapport à son record mondial précédent et, malgré les récentes affirmations douteuses réclamant le qualificatif de « piment le plus piquant au monde » pour d'autres piments, la recertification Guinness a exigé la soumission de données scientifiques tiers rigoureuses pour appuyer le nouveau record.

Retrouvez prochainement davantage d'informations sur l'accomplissement primé de Smokin' Ed Currie et Puckerbutt Pepper Company, et lors de la prochaine NYC Hot Sauce Expo, les 21 et 22 avril 2018 !

PBPC, LLC, qui est à l'origine du SMOKIN' ED'S CAROLINA REAPER® - piment le plus piquant au monde - commercialise des mélanges, des sauces, des piments frais, des piments séchés, des poudres, des graines et d'autres produits raffinés certifiés biologiques par le département de l'Agriculture des États-Unis, de haute qualité, kascher, entièrement naturels et très piquants, dans plusieurs boutiques réparties à travers le pays, sur son site Web à l'adresse www.puckerbuttpeppercompany.com, et via son équipe en contactant sales@puckerbuttpeppercompany.com .

