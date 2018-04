SMOKIN' ED'S CAROLINA REAPER® obtém Guinness World Record com ainda mais força

Com níveis de pico de mais de 2.189.000 unidades de Scoville medidos em laboratório, a SMOKIN' ED'S CAROLINA REAPER® recuperou, após a recertificação exigida pelo Guinness, o seu lugar indiscutível no topo das tabelas de pimentas superfortes.

Com o maior amadurecimento do fenótipo da planta, a SMOKIN' ED'S CAROLINA REAPER® tornou-se mais pungente que em seu recorde mundial anterior. Diferentemente de alegações recentes duvidosas de que outras pimentas seriam as mais fortes do mundo, a recertificação do Guinness exigiu o envio de rigorosos dados científicos externos para corroborar o novo recorde.

Mais informações sobre a Smokin' Ed Currie and Puckerbutt Pepper Company e a sua nova realização poderão ser obtidas em breve na NYC Hot Sauce Expo em 21 e 22 de abril de 2018 .

A PBPC, LLC, produtora da SMOKIN' ED'S CAROLINA REAPER® (a pimenta chili mais ardente do mundo) vende sementes, pimentas secas e moídas, pimentas frescas, molhos e purês picantes, totalmente naturais, Kosher, orgânicos, de alta qualidade e aprovados pela USDA, além de outros excelentes produtos, em lojas espalhadas pelos Estados Unidos, no site www.puckerbuttpeppercompany.com e com a nossa equipe pelo e-mail Sales@puckerbuttpeppercompany.com .

P.S.: não deixem ninguém saber, mas também temos ótimas opções para paladares mais suaves!

Contato com a Smokin' Ed Currie

Celular: 803-517-1089

E-mail: smokined@puckerbuttpeppercompany.com

Site: www.puckerbuttpeppercompany.com

FONTE PuckerButt Pepper Company

