LE SOMMET INAUGURAL ALULA FUTURE CULTURE CÉLÈBRE LES IDÉES NOVATRICES, LES PROJETS ARTISTIQUES ET LA CULTURE INCLUSIVE AVEC UN PUBLIC MONDIAL

ALULA, Arabie Saoudite, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- La Commission royale pour AlUla (RCU), en partenariat avec le ministère de la Culture de l'Arabie Saoudite, réunira 150 des leaders culturels, décideurs politiques, entrepreneurs technologiques et artistes du monde entier, pour participer au premier sommet culturel d'Arabie saoudite à AlUla du 25 au 27 février 2024, abordant les questions les plus pressantes de la culture.

Daimumah

Le premier sommet AlUla Future Culture aura lieu à Daimumah, où l'art contemporain, la nature et le patrimoine se rencontrent dans le cœur pittoresque de l'oasis culturelle. Il comprendra 3 jours de tables rondes, de performances immersives, d'ateliers et d'exploration guidée du paysage culturel et physique remarquable d'AlUla, élargissant l'impact de la culture en tant que moteur du progrès sociétal et du changement positif à long terme.

Organisé sous le thème des paysages culturels, le sommet agit comme un centre pour les arts et la culture innovants et un facilitateur du dialogue interculturel et de l'expression créative.

Le sommet s'articulera autour de trois piliers :

TERRAINS FERTILES :

Cultiver l'innovation et la régénération dans la culture

De nouvelles infrastructures culturelles sont en cours de développement dans tout le Royaume d'Arabie Saoudite, des musées et festivals à l'art public, et dans le monde entier, il y a un public croissant pour les expériences artistiques dans des paysages reculés et naturels. Les groupes d'experts de ce pilier examinent comment les collectivités peuvent réagir et façonner la culture. Comment les intérêts humains et non humains peuvent-ils être protégés contre les impacts négatifs potentiels de cette expansion rapide et comment les environnements urbains, ruraux et naturels devraient-ils être régénérés pour des résultats sociaux positifs? Les discussions porteront sur la façon dont les créatifs peuvent offrir de nouvelles compréhensions artistiques non exploitantes de la nature et de ses besoins, et comment la culture peut permettre une relation plus harmonieuse entre les humains et le monde naturel.

MOTIFS CRÉATIFS :

Dynamiser le passage à la créativité mondiale et au dialogue interculturel.

Le passage aux économies du savoir en Arabie saoudite et dans la région est une aspiration qui se reflète dans le monde entier, des nations industrielles traditionnelles aux économies émergentes du Sud. Les panels de ce pilier explorent comment soutenir les industries créatives, utiliser les arts pour améliorer les compétences dans notre secteur culturel et décider quelles compétences traditionnelles devraient être conservées ou ravivées et quelles nouvelles compétences devraient être enseignées à mesure que les sociétés progressent. Cette session abordera également les politiques nécessaires pour faire croître l'économie culturelle et stimuler l'entrepreneuriat créatif.

IMPACT DES RÉCOLTES :

Culture inclusive et autonomisation communautaire.

La diffusion de la production culturelle à l'échelle mondiale, facilitée par les médias numériques, a ouvert de nouvelles possibilités d'échange culturel et de créativité. Mais elle peut aussi diluer la culture locale. La communication culturelle et les nouveaux atouts culturels comme les quartiers artistiques et les initiatives artistiques publiques peuvent renforcer l'identité et l'appartenance communautaires. En revanche, certains artistes et praticiens résistent à l'idée d'utiliser la culture pour avoir un impact social ou économique plus large, se demandant si l'art devrait exister pour lui-même, ou s'il est également possible de fournir du nouveau contenu pour les plateformes numériques, ou de fournir des espaces pour le lien communautaire. Cette session explorera ces questions et examinera si les initiatives locales et l'entrepreneuriat sont l'avenir du développement culturel ou si les gouvernements centraux auront toujours un rôle central.

Des discussions, des tables rondes et des ateliers incluront des influenceurs et des organisations culturelles de premier plan, y compris un discours de Son Excellence Rakan AlTouq, ministre adjoint de la Culture d'Arabie saoudite. Parmi les autres orateurs de premier plan, citons le conservateur et directeur du musée allemand Klaus Biesenbach, le professeur, architecte et artiste Ronald Rael, Laurent Le Bon, président du Centre Pompidou, le conservateur et critique d'art Nicolas Bourriaud, le peintre et conservateur d'art indien Bose Krishnamachari; directeur artistique international et commissaire Akiko Miki; l'architecte Lina El Ghotmeh et le professeur Emanuele Coccia; la réalisatrice et actrice Fatima Albanawi; l'artiste Mohammad AlFaraj; ainsi que des contributeurs des partenaires du sommet KAUST, Misk Art Institute, King Abdulaziz Center for World Culture (Ithra), Centre Pompidou et L'ÉCOLE des arts joailliers.

En plus de ces discussions, il y aura des performances et des présentations par des artistes saoudiens multidisciplinaires et performeurs comme Balqis Alrashed; et le poète et dramaturge nigérian-britannique Inua Ellams.

Des excursions à travers la région auront également lieu, y compris l'expérience immersive de Wadi AlFann, intitulée Campfire Tales : Crossroads of Creativity, un voyage organisé à travers des récits mettant en vedette des spectacles spécialement commandés, y compris des arts visuels et culinaires. Se déroulant à Wadi AlFann, une nouvelle destination culturelle mondiale pour le land art, l'événement sera une occasion unique de découvrir le paysage désertique monumental d'AlUla.

Une visite de More than Meets the Eye, une exposition d'œuvres contemporaines d'artistes saoudiens prêtées par des collectionneurs en Arabie saoudite, accueillie à Maraya, sera également incluse dans l'itinéraire. Organisée par le Dr. Effat Abdullah Fadag, l'exposition retracera l'histoire des mouvements d'art contemporain en Arabie saoudite, documentant l'histoire des artistes et le rôle des collectionneurs dans le développement de la scène artistique.

Nora Aldabal, directrice générale des arts et des industries créatives à RCU, a déclaré : "La première édition du sommet AlUla Future Culture reflète notre engagement à préserver le patrimoine culturel et à promouvoir l'art et la culture pour stimuler le changement sociétal. À travers ce sommet, nous explorons le rôle des paysages dans l'évolution culturelle et l'impact de la nature sur les lieux que nous habitons.

« La culture sert de force unificatrice, inspirant des solutions aux défis mondiaux et favorisant le progrès de la société grâce au partage des connaissances et de la compréhension. Le sommet réunit les dirigeants dans le discours mondial sur l'expression culturelle, l'expansion et la conservation.

« En tant qu'ancien carrefour de civilisations, AlUla a une longue et célèbre histoire en tant que foyer de diverses cultures et idées. Le sommet AlUla Future Culture s'appuie sur ces traditions profondément enracinées tout en célébrant l'aube d'un nouveau chapitre. J'ai hâte d'accueillir les délégués et les participants pour explorer de nouvelles idées, débattre de nouvelles solutions et échanger des connaissances lors de cet événement percutant. »

La participation à l'événement se fait sur invitation seulement. Pour plus d'informations, veuillez télécharger l'application AlUla Future Culture Summit disponible dans les app stores Android et Apple.