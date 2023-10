Le Sommet international de l'écosystème des utilisateurs d'OMODA et JAECOO s'est achevé avec succès, inaugurant une nouvelle ère de voyages verts et intelligents

WUHU, Chine, 16 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Du 15 au 19 octobre 2023, le Sommet international 2023 de l'écosystème des utilisateurs d'OMODA et JAECOO s'est tenu à Wuhu, en Chine, et a réuni des milliers d'utilisateurs mondiaux, de leaders d'opinion et de représentants des médias pour explorer des sujets liés à l'innovation technologique, aux solutions à faibles émissions de carbone et à la mobilité intelligente.

La « journée technologique » : Une nouvelle étape dans la mobilité intelligente

Il s'agit de l'un des événements mis en évidence de ce sommet : le 16 octobre, OMODA et JAECOO ont dévoilé leur plateforme de technologie hybride PHEV de troisième génération, plusieurs technologies liées à la conduite autonome et l'application de ChatGPT à l'amélioration des interactions intelligentes. Cela souligne encore leur vision axée sur « l'électrification, l'intelligence, la connectivité et le partage ».

Signature d'intérêt public et cyclisme vert pour mille personnes

Le 17 octobre, OMODA et JAECOO ont marqué une étape importante en concluant un accord caritatif avec l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Cette cérémonie marque l'engagement d'OMODA et JAECOO à façonner un avenir vert guidé par les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). À la suite de cette signature, OMODA et JAECOO ont organisé un événement de cyclisme de masse, promouvant les principes de faible émission de carbone et de voyage vert.

Visites d'usines, essais routiers et lancements d'éco-produits

Les participants du monde entier ont eu l'occasion unique de visiter les usines hautement automatisées d'OMODA et JAECOO et de participer à des essais routiers. Lors du sommet, les marques ont dévoilé leurs derniers produits pour l'industrie des véhicules à énergie nouvelle. En outre, une gamme de produits périphériques écologiques, y compris des drones et des vélos, ont été présentés, offrant aux utilisateurs une expérience de voyage plus intelligente et plus agréable.

Regarder vers l'avenir : Une nouvelle ère de mobilité verte et intelligente

OMODA et JAECOO prévoient d'entrer progressivement sur le marché européen, dans des pays tels que l'Espagne, l'Italie et la Pologne, offrant aux utilisateurs du monde entier des solutions de transport plus écologiques et plus intelligentes. OMODA et JAECOO restent engagés à co-créer l'avenir avec leurs utilisateurs. Le Sommet international 2023 de l'écosystème des utilisateurs d'OMODA et JAECOO représente une étape solide vers la mobilité verte intelligente, apportant une nouvelle vitalité et un nouvel élan à l'industrie mondiale du voyage vert.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2247877/OMADO.jpg

SOURCE OMODA