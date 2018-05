Le sommet mondial de la blockchain de Trescon fait ses débuts en Europe

La 4e édition du sommet mondial de la blockchain va atterrir dans la capitale financière allemande. La célébration du sommet est destinée à catapulter le marché bourgeonnant de la chaîne de blocs et des crypto-monnaies de l'Allemagne, qui est vigoureux et même récemment florissant, au sein du marché européen. Le sommet est organisé par Trescon et se tiendra les 25 et 26 juin 2018 à l'hôtel Marriot de Francfort. Le sommet est officiellement soutenu par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (giz), le Blockchain Bundesverband et le Frankfurt School Blockchain Center .

Nick Ayton, influenceur international de la chaîne de blocs et vétéran des startups de technologie financière qui a près de 35 ans d'expérience dans le secteur technologique, a expliqué lors d'une interview téléphonique exclusive : « Les séries de sommets mondiaux de la blockchain sont des évènements importants pour les crypto-monnaies et la blockchain dans le calendrier international et je suis très heureux d'y participer. Ils traitent de questions et de facteurs importants qui forment un nouveau marché crypto-capital ».

Le sommet donne aussi l'opportunité aux startups du secteur de la chaîne de blocs de se rencontrer et d'interagir avec certains des plus grands noms du secteur ainsi que de rencontrer des sociétés internationales de capital-risque auxquelles elles peuvent présenter leurs idées et s'assurer de leur soutien pour catapulter encore davantage leur entreprise.

Mohammed Saleem, PDG de Trescon, a déclaré quant à lui : « Le marché européen est un en ébullition et il est prêt à exploser sur le marché de la blockchain. Il y a plus de 30 startups rien qu'en Allemagne et le reste du continent est mûr, prêt à être cueilli. Le sommet fournira une plateforme pour que ces entreprises cueillent le fruit de leur travail et pour exposer le continent à la course de la blockchain ».

Parmi les personnalités notables du secteur de la chaîne de blocs dont la présence est annoncée au sommet, on peut citer Taavi Roivas, ancien premier ministre estonien. Julie Maupin, conseillère en FinTech auprès du ministère allemand des finances et Antanas Guoga, député européen, sont certains des noms qui devraient monter sur scène lors de l'évènement.

Après Francfort, la série des sommets mondiaux de la blockchain se rendra à Singapour, au Canada, en Inde, à Dubaï, en Malaisie et en Arabie saoudite pour terminer l'année 2018.

